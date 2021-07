Catherine Deneuve (77) feiert ihre Rückkehr ins Rampenlicht. Die weltberühmte Schauspielerin hatte ihre Fans im November in große Sorge versetzt. Sie war aufgrund eines leichten Schlaganfalls in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert worden. Nach ein paar Tagen in ärztlicher Behandlung hatte die Französin allerdings wieder nach Hause gekonnt. Jetzt kehrt die "Belle de Jour"-Darstellerin knapp zwei Jahre nach dem Vorfall zurück zu ihrer Arbeit.

Für ihr Comeback nutzte Catherine das Filmfestival in Cannes. Auf Bildern lächelt sie den Fans und Fotografen glücklich zu. Für ein Dinner am Abend hatte sie sich eine schwarze lange Robe ausgesucht, für einen Fototermin einen Tag später trat sie in einer lässigen Blusen-Hosen-Kombination auf. Bei dem Event stellte sie mit ihren Kollegen das Drama "De son vivant" vor.

Am Set eben jenes Films hatte Catherine damals den Schlaganfall erlitten. Wie Daily Mail berichtet, geht es in dem Streifen um einen krebskranken Mann, dessen Mutter – gespielt von der 77-Jährigen – Schwierigkeiten hat, mit dessen Diagnose umzugehen.

Anzeige

Sabatelli, Lucia Catherine Deneuve in Cannes 2021

Anzeige

Getty Images Catherine Deneuve in Deauville im September 2019

Anzeige

Getty Images Catherine Deneuve im September 2019 in Deauville, Frankreich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de