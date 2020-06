Und wieder einmal sorgt die Beziehung von Märtha Louise von Norwegen (48) für Schlagzeilen! Die Royal erregte mit ihrem Liebesleben Anfang 2019 Aufsehen, als bekannt wurde, dass sie sich in den Schamanen Durek Verrett verliebt hat. Aufgrund seiner fragwürdigen Seminare sowie den öffentlichen Einblicken in das Sexleben mit Märtha hatten viele nur Kopfschütteln für ihn übrig. Zugunsten eines Lebens mit ihm hat sich die Ex von Ari Behn (✝47) sogar aus dem Königshaus zurückgezogen. Und die Schlagzeilen um die beiden wollen einfach nicht abreißen – jetzt sorgt ein Ex-Partner von Durek für den nächsten Skandal!

Vor Märtha war der Esoterik-Freund mit einem Mann liiert – Hank Greenberg. Und weil der Amerikaner in einem Interview davon berichtet hat, sein Ex sei ihm gegenüber gewalttätig und manipulativ gewesen, droht ihm jetzt der Maulkorb. Denn wie das Magazin Se og Hør von Hank erfahren hat, soll er Post von einem Anwalt erhalten haben: Sowohl Durek als auch Märtha drohen ihm mit einer Klage, wenn er noch weitere Details aus der gemeinsamen Vergangenheit veröffentlicht – die Strafe würde in Millionenhöhe liegen! Bislang hat sich ein norwegischer Royal noch nie öffentlich an einer derartigen Drohung beteiligt.

Doch die anwaltliche Drohung scheint Durek und Märtha nichts zu nützen: Hank hat offenbar nicht vor, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen. "Mein Leben steht nicht zum Verkauf", erklärte er gegenüber der Zeitung.

Anzeige

Instagram / shamandurek Durek Verrett, Schamane

Anzeige

Instagram / shamandurek Märtha Louise und Schamane Durek

Anzeige

Daniel Perez/Getty Images Durek Verrett

Verfolgt ihr das Leben von Märtha Louise und Durek? Klar! Nein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de