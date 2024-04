Royales Spektakel: Prinzessin Märthas Hochzeit wird pompös!

Glanz und Glamour dürfen bei dieser royalen Hochzeit nicht fehlen. Am 31. August werden sich Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (52) und Durek Verrett das Jawort geben. Die Schwester von Kronprinz Haakon (50) und ihr Verlobter wollen an ihrem Ehrentag nichts dem Zufall überlassen, wie die Einladungen zeigen, die der norwegischen Zeitung Se og Hør vorliegen. Laut dem Blatt zählen zu den Gästen Hollywoodstars wie Gwyneth Paltrow (51) und Lenny Kravitz (59). Gefeiert wird ganze vier Tage – am 29. August feiert das Brautpaar mit seinen Freunden und der Familie eine Art Kennenlern-Party.

Am Tag darauf geht es kulturell weiter: Märtha und Durek organisieren eine dreistündige Bootsfahrt durch den UNESCO-geschützten Geirangerfjord, abends werden dann Cocktails geschlürft. Anschließend folgt das Abendessen in einem Vier-Sterne-Hotel, das unter dem Motto "Tracht oder Tanzkleid" steht. Am 31. August findet dann die eigentliche Feier statt. Wie die Trauung ablaufen wird, ist noch geheim. Allerdings gibt es während der Eheschließung einen Dresscode zu befolgen: Die Turteltauben wollen ihre Gäste nicht in den Farben Weiß, Schwarz, Rosa oder Gold sehen. Nach der Hochzeit sollen die Frischvermählten Märtha und Durek und die gesamte Hochzeitsgesellschaft bei einem etwa dreistündigen Brunch wieder zu Kräften kommen.

Die Prinzessin und der Schamane sind seit 2019 zusammen – drei Jahre später hielt Durek um die Hand seiner Liebsten an. Märthas Eltern freuen sich, dass sie ihr Liebesglück gefunden hat. "Ist das nicht schön? Ich glaube, es wird sehr schön. Wir freuen uns schon darauf", erklärte König Harald (87) in der Doku "Året med kongefamilien". Auch ihre Mutter ist schon voller Vorfreude auf den wichtigen Tag ihrer Tochter: "Ich bin sehr begeistert von Geiranger, deshalb finde ich es sehr, sehr schön, dass sie die Hochzeit dort organisieren. Es ist ein besonders schöner Ort."

Anzeige Anzeige

GAC / MEGA Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett in Los Angeles, September 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Durek Verrett und Märtha Louise von Norwegen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Idee, eine viertägige Hochzeitsfeier zu veranstalten? Super cool! Ich gönne es Prinzessin Märtha. Ein bisschen zu viel des Guten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de