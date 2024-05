"Die Bachelors"-Rosenkavalier Sebastian Klaus ist verliebt!

Nach Die Bachelors gibt es für Sebastian Klaus (36) ein Happy End. Der Hamburger suchte Anfang des Jahres nach der großen Liebe im TV – mit seiner Auserwählten Larissa Schulte hielt es aber nicht. Doch nun verrät der Rosenkavalier im Promiflash-Interview, dass er wohl seine Traumfrau gefunden hat. "Also es ist so, dass ich gerade jemanden date oder besser gesagt jemanden kennenlerne, aber nicht aus dem Kosmos des Bachelors", erzählt der Unternehmer etwas schüchtern im Gespräch. Tatsächlich kennen sich die zwei schon etwas länger.

Doch ist der 36-Jährige denn jetzt so richtig verliebt? "Ich würde sagen, dass es schon in Richtung 'ernster' geht. Ich finde es immer schwer zu entscheiden, ab welchen Zeitpunkt es sehr ernst ist. Aber ich würde schon sagen, dass es eher ernster ist", erklärt Sebastian im Promiflash-Interview weiter. Wie lange sich die beiden schon daten und wer seine Liebste ist, behält der Bachelors-Star aber noch für sich.

Viele Fans dürfte es freuen, dass Sebastian endlich seine Traumfrau gefunden hat – denn dass er Larissa die letzte Rose gab, schockierte einige. Sein Rosenkollege Dennis Gries nahm den Fitnessliebhaber damals im Promiflash-Interview aber in Schutz und betonte: "Ich glaube, ich kann ihn ja nur in der Situation bestärken, wie Sebastian gefühlt hat in dem Moment. Und daher würde ich sagen, hat er alles richtig gemacht – auch wenn jetzt vielleicht viele Zuschauer sagen: Mensch, Eva hat jetzt so gut gepasst."

Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

