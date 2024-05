Nasrin geschockt: "Temptation Island"-Josh hat eine Erektion

Nasrin bekommt schlimme Bilder zu Gesicht. Derzeit stellen sie und ihr Freund Josh ihre Liebe bei Temptation Island auf die Probe. Der Barbesitzer lässt dabei nichts anbrennen und flirtet schon heftig mit der Verführerin Viktoria. Als er nun bei einem heißen Tanz eine Erektion bekommt, fällt seine Freundin Nasrin aus allen Wolken. "Was ist los mit dir, Alter?", ruft sie, als sie die Aufnahmen davon sieht. Für sie überschreitet die Erektion eine Grenze: "Das war nicht mehr Tanzen, sondern er wurde intim mit einer Frau."

Nachdem sie die Bilder gesehen hat, muss sich Nasrin erst einmal ein bisschen zurückziehen. Für die 31-Jährige habe ihr Freund eine Grenze überschritten und sie verstehe nicht, wie er es so weit kommen lassen konnte. Die anderen Kandidatinnen stehen ihr bei, aber bei ihr wurde nur der Fluchtinstinkt geweckt. "Das ist krass hier. Am liebsten würde ich nach Hause fahren", gibt die einstige Make Love, Fake Love-Teilnehmerin zu.

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Josh in der Show einen Fehltritt erlaubt. Schon in den ersten Tagen war der 31-Jährige wild unterwegs und tanzte mit einigen Girls ziemlich innig. Dass Viktoria und er sich immernäherkommen, merkte er in einer vorigen Folge aber auch selber. "Da ist eine Verbindung da und das macht was mit mir. Das ist halt meine Sorge", sah er ein.

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Viktoria, "Temptation Island"-Verführerin

