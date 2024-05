Comedian Tony Bauer muss bei "Let's Dance" aussteigen!

Für Tony Bauer (28) ist die Reise bei Let's Dance überraschend zu Ende! Das teilt das Format nun via Instagram mit. "Wir haben News für euch: Leider muss Tony Bauer aus gesundheitlichen Gründen bei 'Let’s Dance' aussteigen. Tony wird ab sofort nicht mehr mit Tanzpartnerin Anastasia Stan am Wettbewerb um den Titel 'Dancing Star 2024' teilnehmen", heißt es in dem Statement. Dennoch wird sich der Comedian von allen noch mal gebührend verabschieden – und zwar mit seinen Magic Moment, den er außer Konkurrenz performen wird.

Doch wer wird jetzt nachrücken? Für viele Fans dürfte diese Kandidatin keine Überraschung sein. "Für Tony und Anastasia kehren Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) zu 'Let’s Dance' zurück. Die beiden werden am Freitagabend ebenfalls Ann-Kathrins Magic Moment zeigen sowie für Tony beim Battle 'Boogie Woogie' einspringen", schreibt das beliebte Tanzformat im Netz weiter. Die Fans sind bei dieser News ganz schön traurig. "Schade. Die beiden sind so sympathisch" oder "Das tut mir so leid für ihn", lauten nur zwei traurige Kommentare unter dem Insta-Post.

Vor allem Juror Joachim Llambi scheint sehr geknickt über Tonys Ausscheiden zu sein. "So schade, wir alle hätten Tony gerne morgen unter Wettbewerbsbedingungen gesehen. Bin traurig, aber die Gesundheit geht vor", schreibt der ehemalige Tänzer. In den vergangenen Wochen sind der Komiker und der Juror zu einer Einheit zusammengewachsen – Tony wollte sogar von dem 59-Jährigen adoptiert werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Instagram / tonybauer.comedy Tony Bauer, Komiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tony nicht mehr dabei ist? Ich finde es total schade! Na ja, mein Favorit war er nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de