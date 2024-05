Auf neuem Foto: Charlotte sieht Prinz William total ähnlich!

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) verzückten ihre Fans mit einem neuen Foto ihrer Tochter Prinzessin Charlotte. Diese feiert heute nämlich ihren neunten Geburtstag. Neben zahlreichen Glückwünschen häufte sich in der Kommentarspalte aber noch etwas anderes. Denn die Fans finden: Charlotte sieht ihrem Vater inzwischen total ähnlich. "William hat einmal Kopieren und Einfügen gesagt", stellt beispielsweise ein User begeistert auf Instagram fest. "Sie rockt ihr Outfit einfach. Sie sieht so hübsch aus – kommt ganz nach William", schwärmt zudem ein weiterer.

Für das Foto des Geburtstagskindes griff wieder Kate zur Kamera. Vermutlich ist der Schnappschuss im Garten des Adelaide Cottage entstanden, in dem die Familie gerade leben soll. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das Prinzenpaar ein süßes Bild von seinem Nesthäkchen Prinz Louis. Er feierte am 23. April seinen bereits 6. Geburtstag – auch zu diesem Anlass entstand die Aufnahme im Grünen und wurde von seiner Mama geknipst.

Ohne Weiteres können der Prince und die Princess of Wales inzwischen aber keine Fotos mehr veröffentlichen. Erst vor wenigen Monaten waren sie in einen Photoshop-Skandal gerutscht. Ein Foto, welches Kate mit ihren Kindern zeigte, wurde offenbar stark bearbeitet. Die 42-Jährige hatte sich deswegen sogar entschuldigen müssen. "Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das gestern veröffentlichte Familienfoto verursacht hat", erklärte sie auf Social Media. Was noch niemand zu dem Zeitpunkt ahnte? Die Royal hatte da mit deutlich schlimmeren Problemen zu tun und war bereits an Krebs erkrankt.

Instagram / princeandprincessofwales Geburtstagsfoto von Prinz Louis, April 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

Findet ihr, dass sich Prinzessin Charlotte und Prinz William ähnlich sehen? Charlotte ist definitiv eine Mini-Version von William! Ich finde nicht, dass sie sich großartig ähneln... Ergebnis anzeigen



