Märtha Louise von Norwegen gibt das Hochzeitsdatum bekannt

Endlich steht fest, wann es so weit ist. Seit 2019 sind Märtha Louise von Norwegen (51) und ihr Liebster Durek Verrett ein Paar. Drei Jahre später wagte das Paar dann den nächsten Schritt: Der Schamane stellte der skandinavischen Prinzessin die Frage aller Fragen – und Märtha antwortete mit Ja. Bevor die beiden vor den Traualtar treten wollten, hatte Durek allerdings noch andere Pläne: Er wollte auf eine neue Niere warten. Doch offenbar hat er seine Meinung geändert: Das Datum für die Hochzeit steht fest.

Das teilte Märtha auf ihrer Instagram-Seite mit. "Durek Verrett und ich freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere bevorstehende Hochzeit am 31. August 2024 im historischen Hotel Union in Geiranger stattfinden wird." Die ersten Glückwünsche gab es ebenfalls. "Die Königin und ich freuen uns, dass Prinzessin Märtha Louise und Durek Verret heute ihre Hochzeitspläne bekannt gegeben haben. Wir freuen uns, Durek Verrett in der Familie begrüßen zu dürfen und wir freuen uns darauf, den großen Tag mit ihnen zu feiern", wünschen König Harald V. und seiner Ehefrau Sonja zudem.

Schon 2012 bekam Durek eine Spenderniere von seiner Schwester. "Bei ihm war eine unheilbare Nierenkrankheit diagnostiziert worden. Plötzlich hörte sein Herz auf, zu schlagen. Ein Arzt erklärte ihn für tot. Aber ein anderer reanimierte ihn. Mit Erfolg", erzählte sein Ex-Lebensgefährte Hank Greenberg (43). Der schwedischen Zeitschrift Se og Hor zufolge soll Durek drei- bis fünfmal in der Woche zur Dialyse müssen.

Anzeige

Getty Images Märtha Louise von Norwegen und ihr Liebster Durek, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Märtha Louise von Norwegen und ihr Liebster Durek, August 2019

Anzeige

Getty Images Märtha Louise von Norwegen und ihr Liebster Durek, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de