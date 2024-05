Mike Heiter und Leyla Lahouar feiern ersten Pärchenauftritt

Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) machen kein Geheimnis aus ihrer Liebe! Wie Punkt 6 berichtet, besuchten die Realitystars gemeinsam eine Veranstaltung im Krümels Stadl auf Mallorca. Strahlend posierten die zwei Turteltauben für die Kameras und machen Selfies mit ihren Fans. Dabei legte der ehemalige Love Island-Teilnehmer ständig seinen Arm um seine Liebste und auch die einstige Ex on the Beach-Kandidatin ließ ihren Beau nicht los. Um den Pärchenauftritt perfekt zu machen, trugen sie farblich zueinander passende Outfits. Leyla präsentierte sich in einem eng anliegenden, schwarz-weißen Kleid, während ihr Freund ein schwarzes Jeanshemd mit weißem Blumenmuster wählte. Dazu kombinierten beide Gold- und Silberketten, die im Blitzlichtgewitter glitzerten.

Im Interview schwärmten Mike und die Dschungelcamp-Zweitplatzierte voneinander. "Irgendwie harmoniert das so top. Die Sachen, die ich nicht ausspreche, spricht sie aus. Ich denke zum Beispiel an Essen und sie macht auf einmal Essen, auch um drei Uhr nachts!", erzählte der 31-Jährige begeistert. Auch Leyla genießt ihr gemeinsames Leben. Sie freut sich vor allem über die Art, wie die zwei TV-Stars miteinander umgehen: "Mit dem kann ich richtig viel lachen und wirklich über alles reden. [...] Er ist echt respektvoll und aufmerksam."

Das Liebespaar möchte am liebsten jede freie Minute gemeinsam verbringen. Deshalb sind sie momentan auf der Suche nach einer gemeinsamen Bleibe. Auf Instagram verriet der Frauenschwarm seinen Fans: "Wir haben uns vor ein paar Tagen sogar die erste Wohnung in Essen angeguckt." Allerdings wären sie unsicher, ob das neue Zuhause eine Wohnung oder gleich ein Haus werden sollte. Aus diesem Grund wollten Mike und Leyla erst einmal ein paar Immobilien anschauen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / azee Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den gemeinsamen Auftritt von Mike und Leyla? Total süß! Sie sind echt ein Traumpaar. Den ersten gemeinsamen Auftritt hätte ich mir glamouröser vorgestellt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de