Linkin Park soll Comeback-Tour mit neuer Sängerin planen!

Linkin Park steht wohl vor einigen Veränderungen! Nachdem sich ihr Frontmann Chester Bennington (✝41) im Juli 2017 das Leben genommen hat, legte die Band eine Pause ein. Im kommenden Jahr wollen die Mitglieder Mike Shinoda, Brad Delson (46) und Dave Farrell jedoch zurückkehren – das berichten zumindest mehrere Insider aus deren Umfeld gegenüber Billboard. Demnach denken sie nicht nur über eine Reunion-Tour nach, sondern auch eine Frau als neue Sängerin einzustellen. Die Booking-Agentur WME soll sogar schon Angebote für eine Tour und Festival-Termine annehmen. Die Band selbst hat sich dazu bislang noch nicht geäußert.

Der Sänger Jay Gordon hatte die Gerüchte bereits bei dem Radiosender KCAL 96.7 kommentiert: "Es wird hart ohne Chester, aber wir werden sehen. Ich habe gehört, sie haben jetzt eine Sängerin. Das habe ich jedenfalls gehört." Später behauptete er, die Worte seien aus dem Zusammenhang gerissen worden: "Was die Sache mit dem Linkin-Park-Sänger angeht. Ich weiß nichts darüber." Ende April nahm auch die Evanescence-Frontfrau Amy Lee (42) den Spekulationen den Wind aus den Segeln. Auf die Vermutungen, dass sie als neue Sängerin der Band infrage käme, antwortete sie im Interview mit iHeartRadio Canada, dass noch niemand auf sie zugekommen wäre: "Sie sollten mich fragen. Ich habe nicht viel Freizeit, aber ich könnte es in Teilzeit machen."

Nach Chesters Tod hatte Linkin Park ein paar unveröffentlichte Songs überarbeitet und herausgebracht – so konnten die Fans bereits in den Genuss ein paar weiterer Lieder kommen. "'Friendly Fire' war immer einer unserer Lieblingssongs aus den Sessions für das letzte Album", gab der Lead-Gitarrist Brad vor wenigen Monaten in einem Instagram-Statement preis. Doch irgendwas hatte nicht ganz gepasst, weshalb sie beschlossen, den Track erst mal beiseitezulegen. Schließlich erschien die Single "Friendly Fire" vor wenigen Tagen auf ihrem Best-of-Album.

