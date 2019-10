Pikante Schlafzimmer-Details von Märtha Louise von Norwegen (48)! Schon seit Monaten sorgt die Schwester von Kronprinz Haakon (46) für Schlagzeilen – wegen ihres neuen Freundes Durek Verrett. Ihre Familie ist alles andere als begeistert von dem Schamanen und glaubt, er wolle sich lediglich am Ruhm seiner königlichen Freundin bereichern. Mit seinen neuesten Enthüllungen machte sich Durek nun wahrscheinlich noch unbeliebter: Er plauderte ganz munter über das Sexleben mit der norwegischen Royal.

Märtha Louise muss eine zufriedene Frau sein, denn ihr Partner beglückt sie offenbar mehrmals täglich. "Manchmal habe ich drei- bis viermal am Tag Sex und meine Freundin fragt immer: 'Solltest du nicht kommen?' Und ich antworte: 'Nein, aber ich gebe dir so viele Orgasmen, wie du willst. Wir können ein paar Stunden warten, wenn du willst'", offenbarte der selbst ernannte "spirituelle Heiler" in seinem Podcast Ancient Wisdom Today. Manchmal wolle er aber auch einfach "wie ein Verrückter kommen". Ganz schön intime Informationen – vor allem für eine gebürtige Prinzessin.

Märtha Louise und Durek sind nicht nur privat ein Paar, sondern arbeiten auch beruflich zusammen. Eigentlich hatten die zwei eine Tour unter dem Titel "Die Prinzessin und der Schamane" geplant. Doch da die 47-Jährige ihren Adelstitel nicht für kommerzielle Zwecke verwenden darf, verzichtete sie darauf und nennt sich seitdem nur noch Märtha Louise.

Getty Images Märtha Louise von Norwegen und ihr Freund Durek Verrett bei der Starlite Gala 2019

Instagram / iam_marthalouise Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett, August 2019

Instagram / shamandurek Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett

