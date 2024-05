Jenny Frankhauser froh: Sohn Milan ist ein entspanntes Baby!

Jennifer Frankhauser (31) ist mittlerweile schon zweifache Mutter. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Milan ist die Schwester von Daniela Katzenberger (37) aber viel gelassener. Während ihr erstes Kind Damian ihr viele Sorgen bereitete, macht sich der zweite Knirps viel besser. "Milan ist ein sehr entspanntes Baby. Ich glaube auch, dass das an uns liegt. Beim ersten Baby waren wir einfach extrem nervös, aufgeregt, unerfahren und unruhig. [...] Bei Milan gehe ich die Sachen ganz anders an", zeigt sich die Influencerin in ihrer Instagram-Story total glücklich.

Auch der Schlaf ist mit Milan kein so großes Problem wie mit Damian. "Es gab schlimme Nächte, es gab tolle Nächte. Das waren wir von Damian damals gar nicht gewöhnt, der kam jede Stunde oder alle anderthalb Stunden an und das monatelang", erinnert sich Jenny. Milan hingegen ist in diesem Aspekt angenehmer: "Milan hat heute Nacht fünfeinhalb Stunden geschlafen!"

Ende März erblickte Jennys Sohn das Licht der Welt. Das ist schon das zweite gemeinsame Kind mit ihrem Partner Steffen König. Seitdem zeigt sich die Tochter von Iris Klein (56) immer wieder total glücklich im Netz. Ihr Familienglück scheint perfekt zu sein! "Und plötzlich sind wir komplett", schwärmt sie etwa unter einem niedlichen Post auf ihrem Profil.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frank Jennifer Frankhauser mit ihrem zweiten Kind

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jenny ihre Freude so teilt? Voll in Ordnung, sie kann stolz auf sich sein! Nicht so gut, das setzt andere Mütter unter Druck. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de