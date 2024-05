Nach Tourabsage: Patricia Kelly gibt ein Gesundheitsupdate!

Wie geht es Patricia Kelly (54)? Diese Frage beschäftigt aktuell viele Fans. Im Februar musste die Sängerin ihre "Unbreakable"-Tour aufgrund einer Entzündung im Kieferbereich absagen. Nun meldet sich Patricia mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans. "Mir geht es viel besser, ich bin auf einem guten Weg", ließ sie ihre Fans in einem Instagram-Post wissen. Dennoch sei die "One More Year"-Interpretin aktuell noch nicht in der Lage, ein komplettes Konzert zu geben. Ihre Ärzte seien aber zuversichtlich. "Aber alles braucht seine Zeit", erklärt die Musikerin.

In der Vergangenheit musste Patricia ihre Tour bereits zwei Mal absagen. Im Februar 2023 cancelte die Sängerin ihre Konzerte aufgrund der damaligen "schwierigen wirtschaftlichen Situation". Der finanzielle Verlust wäre laut der Songwriterin einfach zu hoch gewesen. Knapp ein Jahr später wurde die Tournee ein weiteres Mal abgesagt. "In den letzten Wochen musste ich leider zur Erkenntnis kommen, dass ich derzeit nicht in der Lage bin, die 'Unbreakable'-Tour zu machen", erklärte sie damals auf Instagram. "Seit einigen Wochen hält mich eine Entzündung im Kieferbereich vom Singen ab. Ich habe viele Anläufe genommen, habe geprobt, bin auch in der Lage 1-2 Songs zu singen, aber stets mit Schmerzen. Es ist mir unter diesen Umständen unmöglich, ein ganzes Konzert zu machen, geschweige denn eine ganze Tour", fuhr Patricia in ihrem Statement fort.

Patricia steht bereits seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Bekannt wurden sie und ihre Familie durch die Band The Kelly Family. Mit mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern gehört die Gruppe zeitweise zu den erfolgreichsten Interpreten in Europa. Seit 2008 ist die 54-Jährige auch als Solokünstlerin tätig. Im Laufe der Jahre veröffentlichte sie zahlreiche Alben und Singles.

