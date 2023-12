Märtha Louise heiratet Durek: Das denken norwegische Royals

Hat Märtha Louise von Norwegen (52) den Segen ihrer Familie? Die skandinavische Prinzessin ist seit über vier Jahren mit dem Schamanen Durek Verrett zusammen. 2022 hat er ihr sogar die Frage aller Fragen gestellt – und sie sagte Ja. Am 31. August soll es dann endlich so weit sein. Geheiratet wird im Hotel Union in Geiranger, einem Ort direkt am Fjord. Doch was halten die norwegischen Royals eigentlich von der Hochzeit?

In der Doku "Året med kongefamilien", zu Deutsch: "Das Jahr mit der königlichen Familie", macht König Harald (86) deutlich, dass er der Trauung gegenüber positiv eingestellt ist. "Ist das nicht schön? Ich glaube, es wird sehr schön. Wir freuen uns schon darauf", betont Märtha Louises Vater. Aber auch ihre Mutter Königin Sonja (86) hat große Lust auf die Feier: "Ich bin sehr begeistert von Geiranger, deshalb finde ich es sehr, sehr schön, dass sie die Hochzeit dort organisieren. Es ist ein besonders schöner Ort."

Vor wenigen Tagen hatte es zwischen Durek und Märtha Louises Familie noch ordentlich gekracht. Der Autor bezeichnete die Verwandtschaft der Geistheilerin in dem Podcast "Quite Frankly" als "die größten Rassisten von allen". Sein Manager ruderte wenige Stunden später zurück und erklärte in einem öffentlichen Statement: "Es war nicht beabsichtigt, die norwegische Königsfamilie, das Königshaus oder die Prinzessin persönlich zu kritisieren."

Getty Images König Harald und Königin Sonja im Dezember 2023 in Oslo

Getty Images Die norwegische Königsfamilie

Instagram / iam_marthalouise Märtha Louise von Norwegen und ihr Partner Durek Verrett

