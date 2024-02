Tod des Ex-Mannes: Das gab Märtha Louise von Norwegen Kraft!

Sie zeigt sich emotional! Märtha Louise von Norwegen (52) hatte in den vergangenen Jahren einiges mitmachen müssen: Ihr Ex-Mann und Vater ihrer zwei Kinder war Ende 2019 im Alter von 47 Jahren verstorben. Der Autor litt an psychischen Problemen und beging Suizid. Nach dem Tod ihres Ex-Mannes hatte die zweifache Mutter dann selbst mit Depressionen zu kämpfen. Nun erzählt Märtha, was ihr in dieser schweren Zeit Kraft gab!

"Durch meine Verbindung zu den Pferden hatte ich jemanden, mit dem ich von Herzen kommunizieren konnte, und ich profitierte wirklich von diesem Kontakt, den man in der Gesellschaft sonst nicht zu so zu schätzen weiß", verrät die 52-Jährige in ihrem Podcast "HeartSmart Conversations". Auf dem Social-Media-Profil des Podcasts zeigt ein Clip, wie emotional Märtha reagiert, als sie von ihrer Liebe zu Pferden berichtet: Die Norwegerin ist den Tränen nahe!

Die Fans zeigen sich beeindruckt von Märthas Offenheit. "Starke Geschichte. So wichtige Werte, die ihr in diesem Podcast hochhaltet und weitergebt", kommentiert ein begeisterter Fan. "Du bist seit meiner Jugend mein großes Vorbild. Du bist mutig, authentisch, schön, bescheiden, weise, nachdenklich und verletzlich", lautet ein weiterer anerkennender Kommentar.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Ari Behn, 2013

Anzeige

Getty Images Märtha Louise von Norwegen im April 2013

Anzeige

Getty Images Märtha Louise von Norwegen, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de