Nach acht Kindern: Will Alec Baldwin noch mehr Nachwuchs?

Alec Baldwin (66) spricht offen über seine Familienplanung. In dem Podcast Our Way with Paul Anka and Skip Bronson verrät der Schauspieler, ob er nach acht Kindern offen für weiteren Nachwuchs wäre. "Oh man, wie kannst du es wagen, mir diese Frage zu stellen. Ich glaube, ich bin fertig", erklärt er. Mit seinen Sprösslingen scheint der Filmstar allerhand zu tun zu haben. "Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der morgens vier Kinder in der Schule abgibt und nach Hause kommt, und wenn ich nach Hause komme, warten immer noch drei Kinder auf mich", scherzt er.

Alec könne selbst kaum glauben, dass er so viele Kinder hat. "Ich habe acht Kinder. Ich habe meine älteste Tochter. Sie hat ein Baby und sie und ihr Freund leben in Oregon. Ich habe meine Frau [Hilaria Baldwin (40)] kennengelernt, wir haben geheiratet und in neun Jahren sieben Kinder bekommen. Es ist verrückt", lässt der "Wenn Liebe so einfach wäre"-Darsteller Revue passieren. "Ich habe plötzlich [Hilaria] getroffen, die ich sehr liebe. Und jedes Mal, wenn das [jüngste] Baby zwei Jahre alt wurde, sagten wir: 'Vielleicht ist es Zeit für ein weiteres Baby – nur ein weiteres Baby...' Wir haben also sieben Kinder", fährt der 66-Jährige fort.

Alec und Hilaria hatten sich 2011 in einem Restaurant in New York City kennengelernt. Für Alec schien es damals Liebe auf den ersten Blick gewesen zu sein. "Ich stand mit meinen Freunden an der Tür, als er auf mich zukam, meine Hand nahm und sagte: 'Ich muss dich kennen'", erinnerte sich Hilaria in einem Interview mit The New York Times an den besonderen Moment zurück.

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin mit seinen Kindern und seiner Frau in New York

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin bei der PEN America Literary Gala

