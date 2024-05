Zum 9. Geburtstag: Prinzessin Kate teilt Foto von Charlotte!

Prinzessin Charlotte (9) hat Grund zur Freude: Die Tochter von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) feiert heute ihren neunten Geburtstag! Dieser Meilenstein wird in jedem Jahr mit einem aktuellen Porträt des königlichen Geburtstagskindes zelebriert. In typischer Manier teilen Kate und William also auch in diesem Jahr wieder einen Schnappschuss ihrer Tochter auf Instagram und schreiben darunter kurz und knapp: "Alles Gute zum 9. Geburtstag, Prinzessin Charlotte! Vielen Dank für all die lieben Glückwünsche heute." Das Foto, das ihre Mama höchstpersönlich geschossen hat, zeigt Charlotte mit einem breiten Grinsen an einen Zaun im Grünen gelehnt.

Nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung des Fotos füllt sich die Kommentarspalte mit Geburtstagsglückwünschen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Prinzessin Charlotte. Ein wunderschönes Foto, aufgenommen von deiner sehr talentierten Mutter. Habt einen wunderbaren Tag", schreibt ein Royal-Fan unter den süßen Schnappschuss. Ein anderer Bewunderer der königlichen Familie kann es hingegen kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht: "Ich wünsche Prinzessin Charlotte alles Gute zum neunten Geburtstag! Sie ist so erwachsen geworden. Was für eine atemberaubende junge Dame!"

Vor wenigen Tagen wurde erst ihr kleiner Bruder Prinz Louis (6) mit zahlreichen Glückwünschen von Familie, Freunden und Fans gebührend gefeiert. Der jüngste Spross von William und Kate wurde bereits sechs Jahre alt. Nachdem die royalen Glückwünsche an den Royal zunächst auf sich warten ließen, durften sich die Bewunderer der britischen Königsfamilie nach einer kleinen Verzögerung auch über ein Geburtstagsfoto vom kleinen Louis freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Geburtstagsfoto von Prinz Louis, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Schnappschuss von Charlotte? Ich finde das Bild supersüß! Na ja, das Foto haut mich jetzt nicht gerade vom Hocker... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de