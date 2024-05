Reist "Gestrandet...in den Flitterwochen"-Romina etwa ab?

Wird der ersten Gestrandet ... in den Flitterwochen-Kandidatin das Experiment etwa zu viel? Bei Romina und Oli stimmt die Chemie aktuell nicht ganz. Romina hadert mit dem Camping – hinzu kommen Unsicherheiten bezüglich Oli. "Ich habe ziemlich gemischte Gefühle und frage mich schon, ob ich das hier durchstehen kann. Es ist für mich auch schwierig, dass Oli eigentlich mit einer anderen Frau hier sein wollte", erklärt sie in der Sendung. Sie sei davon ausgegangen, dass der Mann sich in jedem Fall freuen würde, Zeit mit ihr auf der Insel verbringen zu dürfen.

Zwar zögert Romina aktuell – Oli ist aber mittlerweile mehr angetan von seiner Partnerin. "Ich war am Anfang nicht ganz so begeistert, weil ich Romina nach dem Speeddating gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ich merke aber, dass sie wirklich eine tolle Frau ist", lautet sein Fazit nach der ersten Zeit. Er habe das Gefühl, dass Romina noch ein wenig Zeit braucht, sich zu öffnen – die möchte er ihr geben. "Man sagt zwar, unter Druck entstehen Diamanten, aber unter Druck entstehen auch Scheidungen", schließt er die Thematik.

Noch ist unklar, ob es für Romina und Oli doch noch ein Happy End gibt. Der Formatteilnehmer machte zu Beginn recht schnell deutlich, dass er sich andere Teilnehmerinnen am Altar gewünscht hätte. "Ich habe zu einer Milliarde Prozent mit drei verschiedenen anderen Frauen gerechnet", sagte er vor der Trauung. "Das Erste, was ich gedacht habe, als ich die Romina sah, war, dass sie absolut nicht mein Typ ist", ergänzte er zudem.

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidaten Oli und Romina

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidat Oli

