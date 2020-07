Dan O'Toole musste gerade den Albtraum aller Eltern erleben. Der kanadische Sportmoderator ist vor allem für die Sendung "SC with Jay and Dan" bekannt. Im vergangenen Monat sorgte der 44-Jährige allerdings für ganz andere Neuigkeiten: Er ist zum dritten Mal Vater geworden. Seine kleine Tochter trägt den Namen Oakland Eleanor Sandra Newman-O’Toole. Dann, am Donnerstag gab Dan überraschend bekannt, dass Klein Oakland plötzlich spurlos verschwunden sei!

Auf Instagram teilte Dan ein Schwarz-Weiß-Bild des Babys. Dazu schrieb er: "Meine Oakland. Ich bete, dass, wer auch immer dich gerade hat, dich im Arm hält. Dass, wer auch immer dich mir weggenommen hat, dich beschützt. [...] Ich bin am Boden zerstört. Um das klarzustellen, wir glauben, Oakland lebt. Wir wissen es aber nicht. Ich habe ein einen Monat altes Kind und ich weiß nicht, wo sie ist." Wie sein Baby auf einmal verschwunden konnte, schilderte Dan nicht. Er versicherte nur, dass seine Ex-Frau und Oaklands Mutter Corrie nichts damit zu tun habe. Die Polizei von Toronto erklärte gegenüber People, dass bei ihnen kein Fall von Kindesentführung gemeldet worden sei.

Mittlerweile gibt es zum Glück Entwarnung: Dans Tochter ist offenbar wohlbehalten zurückgekehrt. Bei demselben Insta-Post teilte er vor wenigen Stunden dieses Update: "Es wurde bestätigt, dass mein Baby Oakland in Sicherheit ist. Ich habe sie immer noch nicht gesehen oder im Arm gehalten." Wo und bei wem sich das Mädchen zuvor befunden hat, behielt Dan allerdings für sich.

Dan O'Tooles Tochter Oakland

Dan O'Toole, Sportmoderator

Dan O'Tooles Tochter Oakland



