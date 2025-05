Frisch getrennt: Ingo Peters sucht schon eine neue Partnerin

Ingo Peters (34) glaubte, mit Annika die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Die Ehe der beiden Realitystars wurde allerdings überraschend beendet. Nach dem anfänglichen Schock schaut der Schwiegertochter gesucht-Liebling nun nach vorne. In seiner Instagram-Story erklärt er: "Ich möchte nicht so lange alleine bleiben, so drei, vier Monate." Deshalb werde er am Wochenende einen Aufruf auf Social Media starten. "Der Ingonator ist wieder auf dem Markt, er ist wieder zu haben", macht der Realitystar deutlich. Er glaube zwar auch, dass er sich wahrscheinlich nicht sofort wieder verlieben kann, aber habe Lust auf ein Kennenlernen.

Der Single-Mann ist sich bewusst, dass manche Follower seine Partnersuche verfrüht finden könnten. Doch er ist sich sicher: "Ich bin bereit für etwas Neues. Klar, sechs Jahre kann man nicht einfach so auslöschen, aber ich weiß, dass ich im Alter nicht alleine durchs Leben schreiten möchte." Nach der Trennung von Annika befasst sich Ingo gerade außerdem damit, ein eigenes Konto zu eröffnen und wieder zu seiner Sportroutine zurückzufinden.

Das Liebes-Aus von Ingo und Annika machte der 34-Jährige am Sonntag öffentlich. "Hallo, ihr Lieben, ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass es mit mir und Annika aus ist. [...] Ich könnte heulen, ich könnte sauer sein, ich könnte alles... Sie hat keine Gefühle mehr für mich", berichtete er seinen Followern im Netz. Dabei ließ er auch durchblicken, dass die Rothaarige bereits einen neuen Freund habe.

Instagram / annikapeters90 Annika und Ingo in Düsseldorf

Instagram / ingonator_official Annika und Ingo im September 2023

