Leiblichen Vater: Wynonna Judd erfuhr Identität erst mit 30

Wynonna Judd (60) hat kürzlich offen über eine schockierende Enthüllung ihrer Mutter Naomi Judd (✝76) gesprochen. Die beiden wurden in den 1980er Jahren als das Gesangsduo The Judds berühmt, teilten jedoch auch ein kompliziertes Privatleben. Naomi gestand ihrer Tochter, dass ihr biologischer Vater nicht Michael Ciminella, Naomis erster Ehemann, ist, sondern ein Mann namens Charlie Jordan. Dieses Geständnis machte Wynonna in der Lifetime-Dokuserie "The Judd Family: Truth Be Told". Dies erfuhr die Sängerin allerdings erst, als sie bereits 30 Jahre alt war – und das nach Jahrzehnten der Annahme, Michael sei ihr richtiger Vater. Wynonna erinnerte sich, dass sie von dieser Nachricht "am Boden zerstört und wütend" war.

Naomi hatte Michael geheiratet, als sie 17 Jahre alt und mit Wynonna schwanger war, nachdem Charlie, den sie liebte, ins Militär gegangen war. Michael und Naomi zogen Wynonna groß und bekamen später eine weitere Tochter, die Schauspielerin Ashley Judd (57). Doch Wynonna beschrieb, dass die Beziehung zu Michael immer distanziert war. Zu Charlie hingegen hatte Wynonna nie die Gelegenheit, eine Bindung aufzubauen, da er 2000 starb, bevor sie ihn treffen konnte. Wynonna enthüllte außerdem, dass sie erst nach seinem Tod erfuhr, wie viel sie ihm bedeutete – in seinem Wohnwagen hingen Fotos und Poster von The Judds, ein stilles Zeichen seiner Unterstützung trotz der fehlenden Beziehung.

Die Beziehung zwischen Wynonna und Naomi war von Konflikten geprägt, auch aufgrund der Angst, die Naomi offenbar vor Wynonnas Ähnlichkeiten mit Charlie hatte. "Sie konnte diesen Teil von mir nicht kontrollieren und ich denke, das machte ihr Angst", sagte Wynonna über ihre Mutter. Diese enthüllenden Einblicke in das Leben der Familie Judd zeigen, wie komplex die Beziehungen in der berühmten Familie waren. Naomis überraschender Tod im Jahr 2022 durch Suizid hat diese Thematik erneut ins Rampenlicht gerückt. Trotz der schwierigen Vergangenheit blickt Wynonna mit bittersüßen Gefühlen auf ihren Vater und ihre Mutter zurück – deren Leben sichtlich von ihrer gemeinsamen Geschichte geprägt war.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Wynonna Judd und ihre Mutter Naomi singen

Getty Images Wynonna Judd, Sängerin