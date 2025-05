Mit dieser Ehe-Regel hat Michelle Barack Obama fest im Griff

Michelle Obama (61) hat im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (53) charmante Details aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (63) verraten. Die beiden, seit über 30 Jahren verheiratet, haben früh eine Regel festgelegt: Während sie ihn regelmäßig necken darf, genießt er dieses Privileg nicht. "Wenn er es doch versucht, schreite ich sofort ein und sage zu ihm: 'Moment mal, was geht hier vor?'", erklärte sie lachend. Besonders witzig wird es, wenn ihre Töchter Malia (26) und Sasha (23) dazukommen. "Zu dritt sind wir unschlagbar. Barack hat keine Chance – das Necken ist für uns wie ein Liebesbeweis für ihn, und das erkläre ich ihm auch."

Auch über den Alltag im Hause Obama sprach die 61-Jährige offen. Sie genießt die frühen Abende und geht oft schon um 20 Uhr schlafen – sehr zum Unverständnis ihres Mannes, der in der Familie als Nachteule bekannt ist. "Dann schaut er mich an und sagt: 'Dein Ernst? Es ist erst 8 Uhr!'" Ein weiteres Streitthema: die Temperatur im Schlafzimmer. Michelle mag es kühl, während Barack oft friert. "Wenn ich nachts aufwache, weil es zu heiß ist, bin ich mir sicher, dass er heimlich die Temperatur verändert hat." Doch sie betonte, dass diese kleinen Anekdoten nicht zuletzt den Charme ihrer Beziehung ausmachen.

Bis vor Kurzem gab es noch Gerüchte über eine mögliche Ehekrise des Paares, als Lastwagenumzüge in der Nähe ihres Anwesens für Spekulationen sorgten. Doch mit ihrem Ehering am Finger und einem herzlichen Strahlen im Gesicht zeigte sich Michelle kürzlich auf einem Familienausflug in Los Angeles. Die kleine Spitze im Podcast, dass die Regeln meist zu ihren Gunsten ausgelegt sind, untermauert eindrucksvoll, dass die beiden sich über all die Jahre den Humor und die Leichtigkeit in ihrer Beziehung bewahrt haben.

Getty Images Barack und Michelle Obama in Chicago im August 2024

Getty Images Malia, Barack, Michelle und Sasha Obama im August 2016

