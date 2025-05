Zweites Baby: Mit diesen Problemen kämpft Lisa Marie Akkaya

Lisa Marie (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) erwarten voller Freude ihr zweites Kind! Vor Kurzem verkündeten die Social-Media-Bekanntheit und der Reality-TV-Star auf Instagram die frohe Botschaft und ließen ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben. Doch wie Lisa jetzt im Interview mit Promiflash verriet, bringt die zweite Schwangerschaft auch einige Beschwerden mit sich. Besonders Probleme mit den Mutterbändern machen ihr momentan zu schaffen: "Das fühlt sich an, als ob Gummibänder in mir zerreißen, und ich erschrecke mich jedes Mal, wenn dieses Gefühl kommt", erklärte sie offen. Dennoch ist sie beruhigt, dass die Beschwerden für ihr ungeborenes Baby keinerlei Risiko darstellen.

Die Influencerin betont, dass sie ansonsten keine typischen Schwangerschaftssymptome hat, die häufig in den ersten Monaten auftreten können. Stattdessen sei das unangenehme Ziehen und Spannen in den Mutterbändern die größte Herausforderung, mit der sie derzeit zu kämpfen habe. Trotz allem fühle sich Lisa weiterhin gut und blicke glücklich auf die kommenden Monate. Ihre Fans sind von ihrer Offenheit begeistert und schicken ihr in den sozialen Netzwerken regelmäßig liebevolle Wünsche und Tipps, um die Belastung zu lindern.

Lisa und Furkan, die ihre Fans immer wieder mit Updates aus ihrem Familienleben erfreuen, sind bereits stolze Eltern eines Sohnes namens Emilio. Dieser kam im Oktober letzten Jahres zur Welt und hat das Leben der beiden gründlich auf den Kopf gestellt. Schon bald wird Lisa wieder Mama – ein Ereignis, auf das das Paar voller Vorfreude hinfiebert. Für ihre Anhänger auf Social Media ist sie eine echte Inspirationsquelle, denn sie zeigt, wie sie Privatleben, Familie und ihre Karriere als Netz-Star unter einen Hut bringt. Dabei strahlt sie stets Lebensfreude aus.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Mai 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten

