Anders als vermutet: So lebt Ernst August von Hannover

Prinz Ernst August von Hannover (71) hat anstrengende Wochen hinter sich: Nach einem Klinikaufenthalt im April versuchen Paparazzi weiterhin, ihn in seinem Wohnort Madrid abzulichten. Seine Nichte, Prinzessin Eugenia von Hannover, gab nun Einblicke in das Leben des Welfenoberhaupts in der spanischen Metropole. "Mein Onkel Ernst von Hannover führt ein ganz normales, ruhiges Leben in Madrid", erklärte die 23-Jährige in einem Interview mit der spanischen Ausgabe der Vanity Fair.

Obwohl Ernst August seit etlichen Jahren nicht mehr bei offiziellen Anlässen anwesend war, ist das öffentliche Interesse an seiner Person ungebrochen. Lediglich seine Lebensgefährtin Claudia Stilianopoulos gab in der Vergangenheit Interviews, in denen sie sich zum Prinzen äußerte. Auch Prinzessin Eugenia sprach offen über den anhaltenden Reiz von Königshäusern: "Viele Menschen sehen in Königsfamilien etwas Besonderes, Unerreichbares", sagte sie. Außerdem reflektierte sie: "Die Paparazzi sind immer auf der Suche nach Schlagzeilen" und nannte es ein "soziales Phänomen". Die Modernisierung der Monarchien, besonders durch Königin Elizabeth II. (✝96), habe eine große Rolle gespielt, so Eugenia.

Eugenia selbst, Tochter von Prinz Heinrich von Hannover und Thyra von Westernhagen, legt wenig Wert auf ihre royale Herkunft. Die junge Frau, die derzeit in Wien Medizin studiert, stellte im Interview klar: "In Wirklichkeit hat der Titel keinen Einfluss auf meinen Alltag." Der Medienrummel um ihre Person ist ihr ein Rätsel, denn für sie selbst ist sie weit entfernt vom Dasein einer Berühmtheit.

Anzeige Anzeige

Splash News Ernst August von Hannover und seine Freundin im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenia von Hannover, März 2025

Anzeige Anzeige