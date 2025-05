Familiendrama: Honey Boo Boo zweifelt an Unfall mit Papa

Reality-Star Alana Thompson, besser bekannt als Honey Boo Boo (19), sorgte nun mit einer schockierenden Enthüllung für Schlagzeilen. In einem aktuellen Interview mit Us Weekly äußerte sie den Verdacht, dass ein Autounfall, in den sie und ihre Familie 2014 verwickelt waren, möglicherweise kein Unfall war. Ihr Vater, David "Sugar Bear" Thompson, saß damals am Steuer, als das Fahrzeug bei einem Abbiegevorgang mit einem anderen Wagen kollidierte. Neben Alana waren auch ihre Mutter Mama June (45) sowie ihre Schwestern Lauryn und Jessica (28) im Auto. Die heute 19-Jährige berichtet nun, dass die Wutausbrüche ihres Vaters rückblickend Anlass zu Zweifeln geben: "Es war einfach ein bisschen beängstigend. Man weiß nie, was passieren kann, wenn er wütend wird", erklärte die quirlige Blondine, die auf eine schwierige Kindheit zurückblickt, gegenüber dem Magazin. "Es gab Zeiten, in denen er sich einfach die Kleider vom Leib riss oder Dinge warf oder gegen Wände schlug."

Die familiären Spannungen, die schon lange das Leben von Honey Boo Boo prägen, sind nicht nur auf diesen Vorfall beschränkt. Auch die Beziehung zu ihrer Mutter June ist weiterhin komplex. Alanas Vorwürfe, dass ihre Mutter rund 26.800 Euro aus ihrer College-Kasse für eigene Ausgaben verwendet habe, sorgen für Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung äußerte Honey Boo Boo sogar Überlegungen, rechtliche Schritte einzuleiten. In ihrer Reality-Show wurde auch Junes Ehemann Justin Stroud in den Zwist hineingezogen und gab an, unter der Situation zu leiden. Neben diesen Streitigkeiten brachte der Trailer zur neuen Staffel der Serie "Family Crisis" weitere Konflikte ans Licht: Alanas Schwester Lauryn spricht in der Show sogar von einer möglichen Scheidung von ihrem Ehemann.

Honey Boo Boo, einst durch ihre Kindheit in Schönheitswettbewerben bekannt geworden, verarbeitet in ihrem neuen Biopic "I Was Honey Boo Boo" die Schattenseiten ihres Lebens. Die damals siebenjährige Alana wurde durch ihr selbstbewusstes Auftreten vor der Kamera zum Star, bezahlte jedoch einen hohen Preis dafür. Der familiäre Druck und die schwierige Beziehung zu Mama June und Sugar Bear werfen dunkle Schatten auf ihre Kinderjahre. Der Umgang mit ihrem Vater ist auch heute noch unverändert schwierig: "Ich kann dir nicht einmal sagen, wann ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Es ist so lange her." Die Einblicke in ihre Geschichte zeigen auf, wie stark sie hinter den Kulissen unter den chaotischen Zuständen ihrer Familie litt – ganz fernab vom glamourösen Schein der TV-Kameras. Immerhin scheint ihr langjähriger Partner Dralin Carswell eine Stütze für sie zu sein.

Getty Images Mama June, Pumpkin, Honey Boo Boo und Sugar Bear im November 2015

MEGA Alana Thompson aka Honey Boo Boo mit ihrem Freund

