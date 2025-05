Brooks Nader und Gleb Savchenko hatten Sex am DWTS-Set

Brooks Nader (29) und Gleb Savchenko (41) sind zwar nicht länger zusammen. Doch nach und nach werden mehr Details über ihr Techtelmechtel während ihrer gemeinsamen Zeit bei Dancing with the Stars bekannt. Laut Brooks' Schwester Grace sollen die beiden am Set der US-Tanzshow regelmäßig heißen Sex gehabt haben. "Ich kann Ihnen aus erster Hand sagen, dass jedes Mal, wenn ich Brooks' Wohnwagen besucht habe, der Wohnwagen gewackelt hat – jedes einzelne Mal", berichtete sie in dem Podcast "Chicks in the Office". Brooks bestätigte nicht, dass sie Sex hatten, deutete es aber an: "Das mit dem Trailer ist wahrscheinlich der Grund, warum wir nicht gewonnen haben."

Grace habe sich immer so gefühlt, als würde sie Brooks und Gleb jeden Moment in intimen Momenten erwischen. "Ich wollte da nie reingehen (in ihren Trailer). Ich habe immer geklopft", verriet sie in dem Podcast weiter. Brooks blickte in dem Gespräch auch auf das erste Treffen mit dem Profitänzer zurück. Zuerst habe sie gedacht, dass es nichts Ernstes sein würde – doch das änderte sich ganz schnell. "Am zweiten Tag war ich verliebt und es war kein Stück mehr. Und ich war wirklich sehr, sehr verliebt in ihn", offenbarte sie.

Im Dezember des vergangenen Jahres bestätigten Brooks und Gleb ihre Liebe. Doch bereits im April trennten sie sich. So habe das Model die Beziehung beendet, da es vermutete, dass der Sportler fremdging. Über die Trennung zeigte sich Gleb ziemlich überrascht – er erfuhr durch die Medien von der Entscheidung seiner Partnerin. "Ich war überrascht, als ich durch die heute veröffentlichten Artikel erfuhr, dass Brooks unsere Beziehung beendet hat. Die letzte Nachricht, die ich von ihr erhalten habe, war eine SMS am 6. April, in der sie mich bat, mit ihr zu sprechen", erklärte er gegenüber Page Six verwundert.

Getty Images Brooks Nader im April 2025 in Los Angeles

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, September 2024

