Wie einst ihre Mama: Madonna posiert mit neuem, dunklem Bob

Madonna (66), die für ihre unzähligen Verwandlungen bekannt ist, hat ihren typischen platinblonden Look gegen eine dunkle Bob-Frisur eingetauscht. Auf Instagram teilt die Sängerin mehrere Fotos ihres neuen Stils und verrät ihren Fans den emotionalen Grund hinter dieser Veränderung. "Ich habe meine Mutter vermisst, also habe ich mich in sie hineinversetzt", schreibt Madonna zu den Bildern. Ihre Mutter Madonna Louise Fortin starb 1963, als die "Vogue"-Interpretin erst fünf Jahre alt war. Der Schmerz über diesen Verlust zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben.

Der Tod ihrer Mutter mit nur 30 Jahren an Brustkrebs prägte Madonnas Leben zutiefst. In der Dokumentation "Becoming Madonna" beschrieb die Musikerin diesen tragischen Einschnitt als das "größte Unglück ihres Lebens" und eine Erfahrung, die sie dazu zwang, schneller aufzuwachsen, als es ein Kind normalerweise tun sollte. Besonders tragisch: Niemand erklärte Madonna damals, was mit ihrer Mutter geschah. Sie erinnerte sich einmal: "Ich habe einfach zugesehen, wie sie auf geheimnisvolle Weise zerfiel, und dann verschwand sie. Es gab keine Erklärung außer, dass sie eingeschlafen war." Während ihrer Tourneen widmete die siebenfache Grammy-Preisträgerin regelmäßig emotionale Momente ihrer Mutter und ließ ihr Bild bei Auftritten erscheinen.

Abseits der Bühne widmet sich Madonna ihrem eigenen Leben als Mutter von sechs Kindern und den Herausforderungen, die damit einhergehen. Kürzlich feierte sie den Muttertag gemeinsam mit fünf ihrer Kinder bei Aktivitäten wie Reiten und Fußballspielen. "Das beste Geschenk war, dass sie nicht gestritten haben und liebevoll miteinander waren", verriet sie ihren Fans auf Instagram. Die Popikone brachte ihre Tochter Lourdes Leon (28) sowie ihren Sohn Rocco Ritchie (24) selbst zur Welt. Zudem adoptierte sie mit David (19), Mercy (19) und den Zwillingen Stelle (12) und Estere (12) vier weitere Sprösslinge aus Malawi.

Instagram / madonna Madonna zeigt ihre neue Frisur im Mai 2025

Instagram / madonna Madonna, ihr Vater und ihre sechs Kinder

Wie gefällt euch Madonnas neuer Look? Ich finde, sie sieht super aus! Blond steht ihr besser... Ergebnis anzeigen