Siebter Hochzeitstag: Herzogin Meghan teilt intime Aufnahmen

Heute feiern Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) ihren siebten Hochzeitstag. Zu diesem schönen Anlass gewährt die ehemalige Schauspielerin ihren Instagram-Followern einen besonders intimen Rückblick auf ihre bisherigen Jahre. Auf einem liebevoll zusammengestellten Moodboard teilt sie bisher unveröffentlichte Fotos aus ihrem Leben – von ihrer Verlobung, gemeinsamen Ausflügen oder süßen Bildern ihrer Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3). Unter den Aufnahmen befinden sich zudem auch Schnappschüsse von ihrer Hochzeit im Jahr 2018 sowie Bilder, die Meghan hochschwanger zeigen. "Sieben Jahre Ehe. Ein ganzes Leben voller Geschichten", schwärmt Meghan zu der Collage.

Am 19. Mai 2018 gaben sich Harry und Meghan in der St. George's Chapel das Jawort. Danach blieben sie zwei Jahre in Großbritannien, ehe sie sich dazu entschieden, ihre royalen Pflichten niederzulegen. Danach zogen sie in die USA – seither leben sie dort mit ihren beiden Kindern in Montecito eher zurückgezogen. Kontakt zu der britischen Königsfamilie gibt es kaum noch. Während Harry in den vergangenen Jahren öfter für kurze Trips in seine Heimat zurückkehrte, war seine Frau bereits seit über drei Jahren nicht mehr da. Sie soll mit diesem Kapitel nahezu völlig abgeschlossen haben. Derweil wünscht sich Harry eine Versöhnung mit seinem Vater König Charles III. (76) und seinem Bruder Prinz William (42). "Ich würde mir eine Versöhnung mit meiner Familie wünschen. Es macht keinen Sinn mehr, weiterzukämpfen", erklärte er Anfang Mai im Interview mit BBC.

Im Laufe ihrer Ehe gab es auch immer wieder Gerüchte, dass es zwischen Harry und Meghan Probleme gibt. Böse Zungen behaupten immer wieder, dass die Ex-Suits-Darstellerin ihren Mann kontrolliere und ihn von einer Versöhnung mit seiner Familie abhalte. Auf Adelsexpertin Judi James macht es zudem den Anschein, als wäre der 40-Jährige eher die Reserve seiner Frau – während sie im Rampenlicht glänzt, hält er sich zurück. "Es ist sehr unangenehm zu sehen, wie er hier als prominenter 'Ersatz' agiert, während seine Frau Starqualität ausstrahlt", erklärte die Fachfrau Mirror. So sei es auch in der Königsfamilie gewesen, wie Harry in seinen Memoiren "Reserve" beklagte. Den negativen Gerüchten kontert Meghan allerdings immer wieder mit Turtelfotos.

Instagram / meghan Herzogin Meghans Collage zum siebten Hochzeitstag, 2025

Getty Images Herzogin Meghan im April 2025

