Aubrey O’Day entsetzt: P. Diddy mit Kids beim Sex-Prozess

Aubrey O'Day (41), bekannt aus der Girlgroup Danity Kane, meldet sich mit harten Worten gegen ihren früheren Mentor P. Diddy (55) zu Wort. In einem Interview im Podcast "Amy Robach and TJ Holmes Present" kritisierte sie, dass der Musiker mehrere seiner Kinder mit in den Gerichtssaal nimmt, während in seinem Prozess um sexuelle Nötigung und Menschenhandel schwer verstörende Details ans Licht kommen. Die 55-jährige Musiklegende sieht sich aktuell unter anderem mit Aussagen über angebliche "Freak-Offs" konfrontiert, in denen explizite sexuelle Praktiken detailliert geschildert werden. Aubrey hält es für egoistisch, dass Diddy seine Familie, darunter die Zwillinge D'Lila (18) und Jessie (18) sowie Quincy (33), Justin (31), Christian (27) und Chance, diesen Erzählungen aussetzt.

Die Sängerin, die als eine der prominentesten Entdeckungen von Diddys ehemaligem Label Bad Boy Records galt, deutete an, dass sie die Anwesenheit der Kinder im Gerichtssaal für eine Taktik hält, um Sympathien bei den Geschworenen zu gewinnen. Besonders die Details über die angeblichen sexuellen Vorlieben ihres Ex-Mentors, die schon die Geschwister aus der Verhandlung trieben, sorgen für Empörung bei Aubrey. Sie selbst hatte bereits 2022 offenbart, dass ihre Zeit bei Bad Boy Records unter anderem deshalb ein Ende fand, weil sie sich gegen bestimmte Forderungen außerhalb der Musikbranche stellte.

Aubreys Kritik an Diddy reiht sich ein in ihre wiederholten Anschuldigungen gegen den Rapper, den sie bereits zuvor als manipulativ und berechnend dargestellt hatte. Im Zusammenhang mit Diddys vermeintlicher Großzügigkeit, den Künstlern seines ehemaligen Labels ihre Musikrechte zurückzugeben, hatte sie öffentlich gemacht, dass dies offenbar an das Unterzeichnen von Verschwiegenheitsvereinbarungen geknüpft war. Ihre Beziehung zu dem Musikmogul scheint von Spannungen geprägt zu sein, die weit über ihre gemeinsame berufliche Vergangenheit hinausgehen. Wie die Rechtsprechung in Diddys Fall ausgeht, bleibt abzuwarten. Aubrey jedoch scheint entschlossen, weiter ihre Stimme zu nutzen, um das Verhalten ihres ehemaligen Mentors anzuklagen.

Getty Images P. Diddy posiert mit seinen Kids Jessie James, Chance, D'Lila und Justin im September 2023

Getty Images Aubrey O'Day bei einem "Celebrity Big Brother"-Event 2016

