Jessie J geht nach acht Jahren erstmals wieder auf Tour

Jessie J (37) feiert ihr Comeback: Die britische Pop-Sensation kündigt ihre erste Tournee seit acht Jahren an. Die "No Secrets"-Tour, benannt nach einem ihrer jüngsten Songs, soll intime, akustische Konzerte in ganz Europa bieten und diesen Herbst in Amsterdam starten. Ab dem 15. Oktober will Jessie an mehreren Stationen im Vereinigten Königreich Halt machen, darunter Glasgow, Leeds, Birmingham und Manchester. Das große Finale wird in London stattfinden. Jessie versprach ihren Fans eine Mischung aus Klassikern, neuen Liedern und sogar ein paar humorvollen "Mama-Witzen". "Ich kann es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen, es ist schon viel zu lange her", zitiert Mirror die stimmgewaltige Britin.

Der Vorverkaufsstart für die heiß ersehnten Tickets steht bereits fest: Am 21. Mai beginnt der Künstler-Vorverkauf, und ab dem 23. Mai können Fans allgemein zuschlagen. Nach einer längeren Pause, in der sie sich unter anderem ihrer Rolle als Mutter gewidmet hatte, kehrt Jessie damit ins Rampenlicht zurück. Im Mai 2023 brachte die Sängerin ihren Sohn Sky Safir Cornish Colman zur Welt, den sie gemeinsam mit ihrem Partner Chanan Safir Colman großzieht. Hinter Jessie liegt jedoch eine schwierige Reise: Im Jahr 2021 erlitt sie eine Fehlgeburt, über die sie offen mit ihren Fans sprach. Trotz des tragischen Verlusts trat sie nur wenige Tage später bei einem Konzert in Los Angeles auf und sagte später, dass diese Erfahrung sie nachhaltig geprägt habe.

Jessie, geboren als Jessica Ellen Cornish, startete ihre Musikkarriere als Songwriterin und wurde 2011 mit dem Hit "Price Tag“ weltweit bekannt. Ihr kraftvoller Pop-Sound, der oft Elemente von R&B und Soul enthält, machte sie schnell zu einer festen Größe der britischen Musikszene. Mit Hits wie "Domino" und "Bang Bang" festigte sie ihren Erfolg und begeisterte Fans weltweit. Neben dem Singen schrieb sie Songs für andere Stars wie Rihanna (37) und Miley Cyrus (32). Jessie sprach in Interviews oft darüber, wie sich schmerzhafte, persönliche Erfahrungen auf ihre Musik auswirkten. So reflektiert sie beispielsweise in ihrem neuen Song "No Secrets", dass das Leben im Rampenlicht sie dazu zwingt, Gefühle nicht nur zu leben, sondern sie öffentlich zu zeigen.

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Sohn Sky im Juni 2024

