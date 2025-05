Renée Zellweger bei "Only Murders in the Building" dabei

Renée Zellweger (56) wird Teil der fünften Staffel von Hulus Erfolgsserie Only Murders in the Building. Die zweifache Oscar-Preisträgerin gehört zu den Neuzugängen, die dem Cast der Serie noch mehr Star-Power verleihen sollen. Die Dreharbeiten zum neuen Kapitel, das sich um die Aufklärung des Mordes an Lester dreht, haben gerade in New York begonnen. Auch die Hauptdarsteller und Produzenten Steve Martin (79), Martin Short (75), Selena Gomez (32) sowie Michael Cyril Creighton sind wieder mit dabei. Neben Renée Zellweger stoßen laut Deadline Christoph Waltz (68), Téa Leoni und Keegan-Michael Key (54) zum Cast.

Wie gewohnt gibt es zur Storyline und Details zu den neuen Figuren noch keine weiteren Informationen. Erst kürzlich konnte die Serie ihren ersten SAG Award als bestes Comedy-Ensemble einholen. Besonders erfolgreich war die vierte Staffel mit bekannten Gesichtern wie Meryl Streep (75), Eugene Levy (78), Melissa McCarthy (54) und Kumail Nanjiani (47). Mit dieser Erfolgsbasis knüpft die fünfte Staffel an und verspricht vielschichtige Charaktere und spannende Geschichten.

Auf der großen Leinwand ist Renée vor allem durch ihre Rolle in der "Bridget Jones"-Reihe bekannt, die mehr als 750 Millionen Euro weltweit eingespielt hat. Erst kürzlich verriet sie, dass sie sich nach "Bridget Jones – Verrückt nach ihm" noch einen weiteren Teil wünscht. Neben ihrer Filmkarriere konnte sie sich auch als Produzentin einen Namen machen. Neben Schauspiel und Produktion beweist die Schauspielerin damit eindrucksvoll, dass sie stets neue kreative Wege beschreitet – sei es vor der Kamera, hinter den Kulissen oder jetzt auch im Mordrätsel von "Only Murders in the Building".

Eric Kowalsky / MEGA TheMegaAgency.com Renée Zellweger am Set von "Only Murders in the Building", Mai 2025

Disney+ Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"

