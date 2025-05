Junggesellinnenabschied? Demi Lovato feiert Vegas-Wochenende

Demi Lovato (32) hat sich mit einem luxuriösen Aufenthalt in Las Vegas allem Anschein nach gebührend von ihrem Single-Dasein verabschiedet. Die Sängerin und Schauspielerin verbrachte das vergangene Wochenende in der glitzernden Wüstenstadt, begleitet von Freunden, um auf dem Electric Daisy Carnival (EDC) zu feiern und sich auf ihre bevorstehende Hochzeit mit ihrem Verlobten Jordan "Jutes" Lutes einzustimmen. Es wird spekuliert, dass es sich bei der Reise um Demis Junggesellinnenabschied handeln könnte, da sie bei einem ihrer Auftritte ein verdächtiges weißes Kleid trug. Das zeigen Fotos, die TMZ vorliegen.

Während ihres Aufenthalts genoss Demi mit ihren Freunden zahlreiche Highlights der glamourösen Vegas-Hotelanlage. Quartiert war die Gruppe in der luxuriösen Präsidentensuite von Crockfords im Resorts World, die als schickstes Quartier des Hotels umgerechnet rund 30.000 Euro pro Nacht kostet. Neben einem Besuch im asiatischen Fusion-Restaurant Fuhu und dem Restaurant Wally's gönnte sich Demi mit ihrer Truppe unter anderem eine Auszeit am Athena Infinity Pool.

Wann und wo genau die Trauung stattfinden wird, bleibt bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Angeblich werden sich die Musiker jedoch am Wochenende vor dem Memorial Day, dem 26. Mai, das Jawort geben. Das Paar machte die Beziehung 2022 öffentlich und hat seitdem immer wieder Einblicke in seine Liebe gewährt. Was die bevorstehende Hochzeit betrifft, verriet Jutes während eines Interviews mit People bisher nur so viel: "Wir versuchen, uns nicht stressen zu lassen."

Getty Images Sängerin Demi Lovato, April 2025

Instagram / ddlovato Die Musiker Jutes und Demi Lovato, März 2025

