Die Musikwelt trauert! Steve Sutherland machte sich zu Lebzeiten als DJ einen Namen. Er trat vor großem Publikum auf und kletterte über zehn Jahre die Karriereleiter immer weiter hinauf. Er veröffentlichte zwölf Alben und staubte durch seine Werke sogar ein paar Preise ab. Neben seinen musikalischen Auftritten arbeitete er zudem als Moderator beim Radio und Fernsehen. Nun wird bekannt, dass Steve gestorben ist.

Die Todesnachricht machte die britische Sängerin Gemma Fox am Freitag auf Twitter öffentlich: "Ruhe in Frieden, Steve Sutherland. Das macht mich wirklich traurig und es ist nicht nur ein unglaublicher Verlust, sondern auch ein Schwund für die Musikindustrie." Die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch nicht bekannt. Auch sein Kollege Trevor Nelson nimmt im Netz Abschied: "Mein Beileid geht an Steve Sutherlands Familie. Ich traf ihn und arbeitete das erste Mal mit ihm auf dem Kensington Roof Gardens vor 30 Jahren."

Die Music Of Black Origin Awards (MOBO) widmen ihm ebenfalls einen Post. Der Künstler konnte sich bei der Preisverleihung viermal als Gewinner durchsetzen: 2000 und 2004 wurde er zum besten Club-DJ gekürt, 2002 und 2006 zum besten Club- und Radio-DJ.

Getty Images Steve Sutherland, DJ

Getty Images Steve Sutherland, 2005

Getty Images Steve Sutherland, 2005



