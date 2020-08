Will Young trauert um seinen Bruder! Normalerweise kennt man den "Pop Idol"-Star stets mit einem Lächeln im Gesicht – außerdem läuft es in seiner Karriere seit seinem Sieg bei der britischen Castingshow im Jahre 2002 rund. Genau mit diesem Karrierehoch soll allerdings niemand Geringeres als sein Zwilling Rupert jahrelang zu kämpfen gehabt haben. Nach einem versuchten Suizid vor 15 Jahren ist Wills 41-jähriger Bruder nun verstorben.

Wie The Sun berichtet, habe ein Sprecher der Familie am Montag Ruperts Tod bestätigt. Die Familie sei von seinem Ableben erschüttert. Die genauen Todesumstände sind bisher zwar ungeklärt, allerdings deutet ein Freund gegenüber dem Portal an, dass der Verstorbene bis zuletzt mit Depressionen gekämpft habe: "Wills Beziehung zu Rupert hat sich über die Jahre hinweg manchmal schwierig gestaltet und beide hatten über die psychischen Probleme gesprochen, die es schwierig gemacht hatten."

2008 hatte Rupert in einem Interview selbst zugegeben, darunter zu leiden, ein Leben im Schatten des Songwriters zu führen. Allerdings hätte die Familie, darunter auch der Sänger, die Hoffnung nie aufgegeben, dass er mit der Zeit besser mit seiner mentalen Erkrankung zurechtkommen würde: "Durch seinen Tod sind sie völlig am Boden zerstört", will der Insider weiter wissen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Will Young bei den South Bank Sky Arts Awards in London im Juni 2015

Getty Images Rupert Young vor Gericht in London im Juli 2004

Getty Images Will Young bei den Brit Awards in London im Februar 2011



