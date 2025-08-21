Katie Price zieht nach Facelift-OP selbst Fäden heraus

Katie Price (47) hat mit einer weiteren Beauty-Aktion für Aufsehen gesorgt: Nur wenige Wochen nach ihrem jüngsten Facelift in der Türkei riss sich die Reality-TV-Darstellerin versehentlich ihre Nähte heraus. Auf Instagram teilte die fünffache Mutter ein Foto, das ihre offensichtlich gestrafften Gesichtszüge zeigt und schrieb dazu knapp: "Autsch. Ich habe aus Versehen meine Fäden herausgezogen." Der Eingriff, der sie nach Istanbul führte, gehört zu einer langen Liste ihrer kosmetischen Operationen, die Katie immer wieder öffentlich dokumentiert.

Die 45-Jährige erklärt ihren Hang zu OPs mit erheblichen Selbstzweifeln: "Ich habe noch nie in den Spiegel geschaut und gedacht, dass ich gut aussehe", erklärte sie laut den Berichten von Mirror. Weniger begeistert ist ihre Familie von den Eingriffen. Ihre älteste Tochter Princess Andre (18) erzählte beispielsweise, dass sie selbst nicht vorhabe, sich jemals operieren zu lassen. "Du warst so hübsch früher", warf die Teenagerin ihrer Mutter in Katies Reality-Show vor. Auf Katies Gegenfrage, ob sie sich jemals ihre Lippen machen lassen würde, antwortete Princess klar: "Nein. So viel Haut wie du dehnen lässt – kann dein Körper noch überhaupt richtig funktionieren?"

Nicht nur Katies OP-Sucht beschäftigt ihre Tochter Princess. Auch die immer schlanker werdende Figur der 47-Jährigen besorgt die Teenagerin. "Deine Beine könnten brechen, Mum!", klagte sie, als Katie sich auf ein Kinder-Spielseil wagte. Die 18-Jährige äußerte zuvor bereits Bedenken über die sehr schlanke Figur ihrer Mutter, die von Beobachtern als "dünn und eingefallen" beschrieben wurde.

Instagram / katieprice Katie Price, 2025

Instagram / katieprice Katie Price im November 2024

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023