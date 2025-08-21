PR-Aktion mit Jannik? Yeliz Koc äußert sich zum Drama

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (29) stehen erneut im Mittelpunkt eines handfesten Dramas. Nachdem der Realitystar mit Bill Kaulitz (35) gekuschelt hatte, verbreitete seine Ex-Freundin das Gerücht, dass er auf Männer steht. Nach einem riesigen Wirbel vermutete ein TikTok-User in einem Video, dass sie die Schlagzeilen gemeinsam inszeniert haben könnten. Diese Theorie widerlegte die TV-Bekanntheit nun höchstpersönlich. Yeliz teilte in ihrer Instagram-Story eine Entschuldigung des Nutzers, in der er erklärte, sie habe ihn vom Gegenteil überzeugt. Dazu schreibt die Mutter einer Tochter: "Da das Gerücht rumging, ich sei mit Jannik essen gewesen, was nicht der Wahrheit entspricht! Morgen werde ich mich um die Person kümmern, die überhaupt erst damit angefangen hat."

Neben dem TikTok-User sorgte auch ein anderer Trash-TV-Star dafür, dass die Spekulationen ins Rollen kamen. Jonathan Steinig (29), auf dessen Party Jannik und Bill miteinander gesehen wurden, erklärte im Netz: "Es gehen wohl Gerüchte rum, dass Yeliz und Jannik das alles inszeniert haben. Ich schäme mich, dass ich ihnen den Startschuss gegeben habe." Gleichzeitig scherzte der Germany Shore-Teilnehmer, dass er gerne an dem finanziellen Erfolg des Ex-Paares beteiligt werden würde.

Jannik hat bislang kein Statement zu seiner Sexualität abgegeben. Nachdem Yeliz behauptet hatte, dass ihre Beziehung wegen seiner Vorliebe für Männer gescheitert sei, hatte er nur gekontert: "Das ist Rufmord auf einem anderen Level." Alles andere spart sich der Influencer offenbar für einen Enthüllungspodcast auf. "Dann wirst du leider auch ernten müssen, was du gesät hast. Ich glaube, es wird Zeit. Und dieses Mal werde ich kein Detail auslassen", warnte er seine Ex-Freundin.

Katrin Hautner / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025