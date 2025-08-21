TikTok-Star Malik Taylor ist mit nur 28 Jahren verstorben

Die TikTok-Community trauert um eines ihrer bekannten Gesichter: Malik Taylor, der auch durch seinen YouTube-Kanal "Unpopular Party" Bekanntheit erlangte, ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht verkündet seine BWL-Bruderschaft Alpha Kappa Psi auf Instagram. Begleitet von den Worten: "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass unser geliebter Bruder Malik Taylor zur ‘ewigen Wirtschaftsprüfung’ gegangen ist", würdigen die Mitglieder der Bruderschaft den jungen Mann.

In ihrem emotionalen Statement erinnern die Mitglieder der Bruderschaft an Maliks Eigenschaften, die ihn so einzigartig machten. "Malik Taylor verkörperte die Werte von Brüderlichkeit, Einheit und Mitgefühl. Seine Fähigkeit, Freundlichkeit zu zeigen und Freude zu verbreiten, wird für immer in unseren Erinnerungen bleiben", heißt es weiter. Informationen zu den genaueren Umständen von Maliks Ableben gibt es bislang kaum. Ein Tribut seines Cousins Kendall Holloway legt nahe, dass er Opfer eines tragischen Autounfalls geworden sein könnte – bestätigt ist dies jedoch bislang nicht.

Maliks Engagement und seine Persönlichkeit haben offenbar nicht nur seine Freunde und Familie beeindruckt, sondern auch die Menschen erreicht, sondern auch seine Fans, die ihn in den sozialen Medien verfolgten. Auf TikTok folgen ihm eine Viertelmillion Menschen – seine Videos, in denen er auf humorvolle Art und Weise US-amerikanische Popkultur kommentierte, erreichten jedoch nicht selten einige Millionen Klicks. Sein letzter Clip ging nur wenige Stunden vor seinem Tod online.

Instagram / maliktayylor Malik Taylor, Influencer

Instagram / maliktayylor Malik Taylor, März 2024