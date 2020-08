Schlechte Nachrichten für alle Serienfans! Im Mai 2018 startete "The Rain" auf Netflix und avancierte schnell zu einem Showliebling auf der Streamingplattform. Deshalb war es kaum verwunderlich, dass weitere Folgen bestellt wurden. Erst vor einigen Tagen erschien die von Zuschauern lang ersehnte dritte Staffel. Der VoD-Anbieter hat nun aber plötzlich mitgeteilt: Das Postapokalyptische-Spektakel ist abgesetzt und endet mit Staffel drei.

+++Achtung, Spoiler!+++

Aktuell befindet sich die dänische Netflix-Originalproduktion auf Platz drei der beliebtesten Sendungen auf der Plattform. Trotz dieses Erfolges soll aber nach insgesamt 20 Episoden Schluss sein, wie in einem Statement auf Twitter verkündet wird. Das heißt für die Fans der Sci-Fi-Serie, sie müssen sich mit der Folge, die den passenden Titel "Auch das geht vorbei" trägt, von "The Rain" und der Clique bestehend aus Simone (Alba August), Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) und Martin (Mikkel Boe Følsgaard), verabschieden.

Die Serie endet damit, dass Simone als letzte Überlebende ihrer Familie, das lang erhoffte Heilmittel gegen das Virus endlich in den Händen hält. Mit den letzten Worten, die in "The Rain" fallen, gedenkt die Protagonistin ihrem toten Bruder. "Ich wünschte, ich könnte dir die Welt von morgen zeigen. Du gabst uns Hoffnung. Dank dir sind wir hier. Und wir bauen die Welt wieder auf, dir zu Ehren", verspricht sie.

Per Arnesen/Netflix Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Rain"

Per Arnesen / Netflix Lucas Lynggaard Tonnesen in der dritten Staffel von "The Rain"

Fotograf Per Arnesen Eine Szene aus der ersten Staffel von "The Rain"

