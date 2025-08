"WKRP in Cincinnati"-Star Loni Anderson mit 79 verstorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Welt des frühen Hollywoods. Loni Anderson (79), vor allem bekannt durch ihre Rolle in in "WKRP in Cincinnati", ist nur wenige Tage vor ihrem 80. Geburtstag verstorben. Wie unter anderem People berichtet, bestätigte die Pressesprecherin der Schauspielerin ihren Tod und teilte eine Stellungnahme ihrer Familie. "Mit gebrochenem Herzen geben wir den Tod unserer geliebten Ehefrau, Mutter und Großmutter bekannt", heißt es darin. Lonis Ableben sei wohl keine Überraschung gewesen, schon viele Jahre hatte der Filmstar mit einer Krankheit zu kämpfen gehabt.

Loni erlangte in den späten 70er-Jahren mit ihrer Rolle in "WKRP in Cincinnati" große Bekanntheit. Die Serie, die das chaotische Leben in einem Radio-Sender porträtierte, machte sie durch ihren Witz und ihre Darstellung einer klugen, selbstbewussten Frau zu einem Star. Für ihre Leistung wurde sie mehrfach für den Emmy und den Golden Globe nominiert. Auch ihr Privatleben erregte viel Aufmerksamkeit, insbesondere ihre Ehe mit Hollywood-Legende Burt Reynolds (†82), die von 1988 bis 1994 andauerte und mit einem öffentlich ausgetragenen Scheidungsstreit endete. Zusammen adoptierten sie einen Sohn, Quinton. Später fand Loni ihr privates Glück mit Musiker Bob Flick, mit dem sie seit 2008 verheiratet war.

Abseits der Kameras war Loni Anderson eine stolze Mutter und Großmutter. Die aus Saint Paul, Minnesota, stammende Schauspielerin begann ihre Karriere in den 60er-Jahren und blieb bis zuletzt aktiv in der Film- und Serienwelt. Neben ihrer ikonischen Rolle in "WKRP" spielte sie in erfolgreichen Fernsehfilmen wie "The Jayne Mansfield Story" und erschien in Kultserien wie "Melrose Place". Ihre letzte große Arbeit war in einem Weihnachtsfilm mit anderen 80er-Jahre-Ikonen 2023. "Loni war eine echte TV-Ikone – stilvoll, humorvoll und mit einem Herz aus Gold", schrieb ihre Kollegin Morgan Fairchild in einem emotionalen Nachruf auf X. Fans und Kollegen weltweit trauern um eine Frau, die durch ihre Präsenz und ihren Charme Generationen von Zuschauern berührte.

Getty Images Loni Anderson, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Loni Anderson bei der Asian World Film Festival: Closing Night Gala, November 2021

Getty Images Loni Anderson, November 2021

