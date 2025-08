Emma Watsons Oxford-Luxus: Sie kauft Villa mit Snoopy-Flagge

Emma Watson (35) hat sich ein neues Zuhause in Oxford zugelegt, das Hollywood-Flair nach Jericho bringt: eine luxuriöse Villa mit neun Schlafzimmern. Die 35-Jährige, die derzeit ihren Doktortitel an der Universität Oxford anstrebt, hat ihr neues Heim laut Daily Mail mit einem humorvollen Touch personalisiert – eine Snoopy-Fahne ziert das Anwesen. Neben ihrem akademischen Leben sorgt Emma für glamouröse Freizeitmöglichkeiten, sie hat eine Sauna und einen Jacuzzi installieren lassen. Kürzlich wurde sie mit einem unbekannten Mann bei einer Verabredung am Fluss Isis gesichtet, wo beide sich dem Freiluftmalen widmeten.

Emma, die einst mit dem Sohn des Einzelhandelsmoguls Sir Philip Green, Brandon Green, eine Beziehung führte, trennte sich 2024 nach anderthalb Jahren von ihm. Kurz darauf soll sie eine Romanze mit einem Oxford-Kommilitonen begonnen haben. Nachdem sie sich vom Schauspiel zurückzog, absolvierte sie zunächst einen Master in Kreativem Schreiben, bevor sie sich für die Promotion entschied. Trotz ihrer akademischen Errungenschaften blieb sie nicht von kleinen Skandalen verschont: Vor Kurzem wurde ihr wegen Geschwindigkeitsüberschreitung im Raum Oxford der Führerschein für sechs Monate entzogen.

Im Privaten scheint die Schauspielerin bestrebter denn je, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Die Britin, deren letzte bekannte Romanze mit Kieran Brown gemunkelt wurde, genießt die Abwechslung zwischen Lernen, kreativen Hobbys wie Malen und gesellschaftlichen Anlässen. Schon während ihrer Beziehung zu Kieran galt die Schauspielerin als verliebt und ausgelassen. Eines ist sicher: Emma versteht es, auch abseits der Leinwand das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin