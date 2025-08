Eilverfahren: Jimi Blue Ochsenknechts Prozesstermin steht

Jimi Blue Ochsenknecht (33) muss sich noch in diesem Monat vor Gericht behaupten. Wie das österreichische Medium Tiroler Tageszeitung berichtet, wird dem ehemaligen Kinder-Star im Eillverfahren Prozess gemacht. Schon am 22. August muss der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69), der derzeit bei seiner Schwester Cheyenne (25) in der Steiermark verweilt, vor Gericht erscheinen. Das Gericht soll für seine Verhandlung nur etwa eine Stunde angesetzt haben. Die Vorwürfe betreffen eine unbezahlte Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro aus dem Jahr 2021. Jimi drohen dafür bis zu drei Jahre Haft.

Ausgelöst wurde dieses Verfahren durch einen Europäischen Haftbefehl, nachdem der 33-Jährige jahrelang auf Schreiben der Justiz nicht reagiert hatte. Seine Festnahme erfolgte im Juni bei seiner Einreise aus Dubai am Hamburger Flughafen, woraufhin er nach Österreich ausgeliefert wurde. Nach einer Nacht in einer Justizvollzugsanstalt und einer Anhörung vor der Ermittlungsrichterin wurde er schließlich gegen Zahlung einer Kaution und Abgabe seines Reisepasses auf freien Fuß gesetzt. Der Betrag, den er dem Hotelier schuldete, wurde zwar zwischenzeitlich von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) beglichen, da der Sänger die Zahlungsaufforderungen aber so lange ignoriert hatte, wird ihm nun trotzdem der Prozess gemacht. "Er hat erklärt, für die Sache die Verantwortung zu übernehmen und dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft nichts entgegenzusetzen", heißt es vom ersten Staatsanwalt Hansjörg Mayr.

Der Schauspieler hatte sich während seiner Haft in Hamburg über soziale Medien an die Öffentlichkeit gewandt. Er sprach von Fehlern, die er bereue, und betonte gleichzeitig, dass er mit anderen, ihm vorgeworfenen Straftaten nichts zu tun habe. Cheyenne, seine jüngere Schwester, äußert sich nicht zu Details über die aktuelle Situation ihres Bruders, betonte jedoch, dass er derzeit bei ihr und ihrer Familie gut aufgehoben sei. Sein enges Umfeld unterstützt ihn in dieser schwierigen Zeit. Jimi Blue, der einst als "Die wilden Kerle"-Star in der Öffentlichkeit bekannt wurde, blickt nun einem entscheidenden Moment in seinem Leben entgegen.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, 2024