Neue Amore? Harry Styles bereist mit neuer Lady Italien

Harry Styles (31) genießt derzeit die schönen Seiten Italiens in bester Gesellschaft. Der Sänger wurde in Rom mit der belgisch-kongolesischen Designerin Kim Mupangilai gesichtet. Gemeinsam schlenderten sie durch den Vatikan und erkundeten die engen Straßen der Ewigen Stadt. Die beiden lächelten immer wieder und wirkten sehr vertraut miteinander, wie Fotos zeigen, die The Sun vorliegen. Dabei trug Harry lässig eine blaue Hemdjacke über einem weißen T-Shirt und hatte eine Flasche Wein im Arm. Es scheint, als würde Harry seine freie Zeit nicht nur nutzen, um Europa zu bereisen, sondern auch ein wenig Zweisamkeit zu genießen.

Harry ist besonders von Italien begeistert und nutzt den Sommer allem Anschein nach, um die kulturellen Schätze des Landes aus nächster Nähe zu genießen. Das Thema Amore kommt dabei wohl nicht zu kurz. Dies zeigte sich auch auf Kims Instagram-Profil, wo sie Bilder von der Villa Farnesina und anderen malerischen Orten teilte. Wie ernst das Ganze zwischen ihnen ist, ist nicht bekannt. Mehr als ein kleiner Flirt soll es aber angeblich nicht sein – was wenig überraschend sein dürfte, denn Harry gilt als echter Frauenheld.

Erst Ende Juni wurde Harry mit einer anderen Frau erwischt: beim Glastonbury Festival küsste der One Direction-Star die Sängerin Ella Kenny im VIP-Bereich. "Knapp eine Stunde nach ihrer Ankunft küssten sie sich vor einer Menge anderer Leute und schienen sich nicht darum zu kümmern, wer zusah", berichtete ein Insider gegenüber The Sun zu der Knutscherei. Zuvor datete Harry Stars wie Taylor Russell (31) oder auch Olivia Wilde (41) – besonders lange hielten seine Liaisons bislang aber nie.

Getty Images Harry Styles im Februar 2023

Instagram / kim.mupangilai Kim Mupangilai, Harry Styles' Flirt

Getty Images Harry Styles, Februar 2023