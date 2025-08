Schwanger von Twenty4tim? Kim Virginia klärt auf

Kim Virginia Hartung (30) hat sich auf ihrem Instagram-Account einem überraschenden Gerücht gestellt, das derzeit die Runde macht. In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob die Reality-TV-Darstellerin tatsächlich von Social-Media-Star Tim Maximilian Kampmann, besser bekannt als Twenty4tim (24), ein Kind erwartet habe. Die kuriose Frage: "Eine auf TikTok meinte, dass du anscheinend auch von Twenty4tim schwanger warst." Kim ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und räumte mit einem Lächeln auf: "Wild. Habe ich auch superviele Nachrichten zu bekommen, aber: Nein. Twenty4tim und ich waren nicht in freudiger Erwartung."

Die Gerüchte rund um eine vermeintliche Schwangerschaft scheinen sich vor allem durch die sozialen Medien rasch verbreitet zu haben. Es ist unklar, wie diese Spekulationen entstanden sind und wer sie ursprünglich in die Welt setzte. Kim, die durch ihre Teilnahme in mehreren Reality-TV-Formaten bekannt geworden ist, schien den Neuigkeiten aber keinen großen Ernst beizumessen. Twenty4tim, der für seine Ausflüge in die Musikwelt und seine extravaganten Auftritte bekannt ist, hat sich bisher nicht zu dem Thema geäußert.

Vor rund einem Monat hatte Tim in einer "Keine echten Männer"-Podcast-Folge intime Details über seine frühere Romanze mit Kim ausgeplaudert. Offen erzählte der Social-Media-Star, dass er mit der Reality-TV-Darstellerin nicht nur romantische, sondern auch sexuelle Erfahrungen gemacht habe. "Als ich zum Beispiel Sex mit Kim Virginia hatte, da hatte ich nicht das Gefühl, ich mache das, weil ich etwas beweisen muss, sondern weil ich es in dem Moment gefühlt habe", verriet er damals ehrlich. Für ihn sei die Verbindung zu Kim eine echte Herzensangelegenheit gewesen, auch wenn ihm viele unterstellten, die Beziehung habe es nur für die Öffentlichkeit gegeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim/ Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Kim Virginia Hartung