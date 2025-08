Wegen Marc-Robin: Marlisa und Michelle Kaminsky zoffen sich

Das Drama um Marc-Robin Wenz nimmt noch kein Ende. Der Reality-TV-Darsteller löste in der diesjährigen Staffel von Ex On The Beach eine Welle aus, als er dort verkündete, während einer Affäre mit Marlisa Rudzio (35) auch mit deren Schwester geschlafen zu haben. Inzwischen ist bekannt, dass er damals auch parallel etwas mit seiner Ex-Freundin Michelle Kaminsky hatte. Genau die meldet sich nun zu Wort – und reagiert damit auf ein Interview von Marlisa, in dem diese betont hatte, wie enttäuscht sie von Michelle sei, Marc-Robin trotz allem in Schutz zu nehmen. "Marlisa möchte mir jetzt etwas von Werten erzählen – obwohl sie damals mit ihm geschlafen hat, obwohl er mit mir war und sie das wusste. Ich verstehe ihre Wut, aber es ist unterste Schublade", kritisiert Michelle in ihrer Instagram-Story.

Marlisa scheint die Lage ganz anders einzuschätzen. "Vielleicht hat sie andere Werte. Ich würde meinen Ex-Freund, wenn er so eine Scheiße baut, nicht unterstützen", betonte sie gegenüber "Blitzlichtgewitter". Michelle verweist aber darauf, dass sie Marc-Robin nicht in Schutz genommen, sondern lediglich seine Freunde kritisiert habe. Sie denke, Marlisa sei "nicht in der Lage", Michelles Aussagen richtig zu verstehen. Verheißungsvoll fügt sie hinzu: "Du weißt selbst, auf welch dünnem Eis du dich mit deinen eigenen Schandtaten bewegst. Du kannst froh sein, dass ich meinen Werten treu bleibe und meinen Mund halte."

Während Marc-Robins Verflossenen sich immer tiefer in das öffentliche Drama verstricken, scheint der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Star mit dem Ganzen überhaupt nichts mehr zu tun haben zu wollen. Offensichtlich ist er mit seinen Gedanken inzwischen schon bei einer ganz anderen Dame: Wie er vergangene Woche auf dem Open-Beatz-Festival gegenüber Blitzlichtgewitter verriet, bahnt sich bei ihm nämlich eine neue Beziehung an.

Collage: Instagram, Instagram Story Marlisa Rudzio und Michelle Kaminsky

Instagram / mrs.marlisa/ Marlisa Rudzio im Juli 2025

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

