"Mord auf Ex"-Podcasterin Linn Schütze hat "Ja" gesagt

Linn Schütze, bekannt aus dem beliebten Podcast "Mord auf Ex", hat den Schritt ins Eheglück gewagt. Auf Instagram veröffentlichte sie am Wochenende mehrere Fotos von dem besonderen Tag. Darauf zu sehen ist die Blondine strahlend in einem weißen Brautkleid. Eines zeigt einen besonders emotionalen Moment, als sie Hand in Hand mit ihrem frisch Angetrauten Kris das Standesamt verließ. Dazu schrieb Linn stolz die Worte "Mr. und Mrs.". Als Kulisse für die romantische Feier diente die idyllische Nordseeinsel Föhr. Wann genau die Hochzeit stattfand, hat die Podcasterin zwar nicht verraten, doch es deutet vieles darauf hin, dass die Zeremonie bereits am letzten Juliwochenende gehalten wurde.

Natürlich durfte auch ihre Podcast-Kollegin und enge Freundin Leonie Bartsch bei diesem besonderen Tag nicht fehlen. Als Trauzeugin stand sie der Braut nicht nur moralisch zur Seite, sondern erlebte die Zeremonie hautnah mit. Leonie teilte ebenfalls emotionale Momente des Tages mit den Followern und ließ durchblicken, dass auch bei ihr keine Augen trocken geblieben sind. Die Hochzeitsfeierlichkeiten waren jedoch nicht nur rührend, sondern auch ein großer Spaß. In Videos sieht man die Hochzeitsgesellschaft fröhlich tanzen, was Linn dazu veranlasste zu schreiben: "Habe übrigens immer noch Muskelkater in den Beinen, weil ich drei Tage lang durchgetanzt habe."

Die Produzentin hat sich in den vergangenen Jahren mit ihrem Podcast einen Namen gemacht, doch diesmal stand sie selbst im Mittelpunkt der Geschichten. Ihre langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit mit Leonie ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens – schon seit 2019 ziehen die beiden Frauen ihre Hörer wöchentlich in ihren Bann. Mit diesen fröhlichen Bildern und Posts gibt Linn einen privaten Einblick in ihr glückliches neues Lebenskapitel – ihre Fans und ihr Umfeld freuen sich mit ihr.

Instagram / linnschuetze Linn Schütze, Podcasterin

Instagram / linnschuetze Linn Schütze und ihr Ehemann Kris, Juni 2025

Instagram / leonie_bartsch Leonie Bartsch und Linn Schütze, Mai 2025