Das ist "Princess Charming"-Nessi in einer Beziehung wichtig

Vanessa Borck (28), besser bekannt als Nessiontour, bewegt derzeit die Herzen der Fernsehzuschauer als Protagonistin von Princess Charming. Während der Ausstrahlung ihrer Suche nach der großen Liebe lässt die Influencerin ihre Fans auf Instagram an ihrer Gefühlslage teilhaben. In einer Fragerunde in ihrer Story beantwortete Nessi kürzlich eine besonders persönliche Frage: Was ist ihr in einer Beziehung am wichtigsten? Offen und ehrlich schrieb sie: "Ehrlichkeit ist das Fundament von allem." Besonders als Mutter müsse sie sich zu jeder Zeit auf ihren Partner verlassen können, nicht nur für sich, sondern auch für ihr Kind.

Doch Ehrlichkeit und Treue sind für Nessi nur ein Teil dessen, worauf es ihr ankommt. Loyalität will sie nicht nur als reine Pflicht gesehen wissen, sondern als echtes Engagement, auch in schwierigen Momenten hinter ihr zu stehen. Außerdem betonte sie, wie essenziell für sie Verlässlichkeit sei. "Ich weiß, wie es ist, vieles allein zu stemmen", ließ sie dazu anklingen. All das verbindet sie mit der tiefen Sehnsucht nach der großen Liebe. Ihre Worte scheinen eine deutliche Botschaft an potenzielle Partner zu sein: Sie weiß, was sie für sich und ihr Kind braucht.

Während Vanessa innerhalb der Show 18 Teilnehmerinnen gleichzeitig näher kennenlernt, sah es zuvor komplett anders in ihrem Leben aus: Nessi äußerte in "Princess Charming" offen, dass ihre Ex-Partnerin Ina (29) nicht nur ihre erste große Liebe, sondern auch ihre einzige Beziehung und ihr erstes Mal gewesen sei. "Ich hatte auch nur mit einer Frau bislang Sex in meinem Leben. Das war mit meiner Ex-Partnerin", gab die Berlinerin zu und zeigte dabei ihre verletzliche Seite vor laufenden Kameras. Mit Männern habe sie zwar schon "rumgeknutscht", aber nie sexuelle Erfahrungen gesammelt. Mit viel Selbstironie bezeichnete sich die Princess damals selbst als "Jungfrau im Daten" und wollte in der Show nun neue Erfahrungen machen.

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Influencerin Nessiontourx

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ina und Nessi von Coupleontour, März 2024