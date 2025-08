Diven-Alarm: Mariah Carey stoppt Konzert wegen Beauty-Pause

Mariah Carey hat erneut bewiesen, warum sie als die ultimative Diva der Musikbranche gilt. Bei ihrem Auftritt beim "Pride on the Park"-Event in Brighton, ihrem ersten Großbritannien-Konzert seit sechs Jahren, legte die 56-jährige Sängerin plötzlich eine ungewöhnliche Pause ein. Vor den Augen tausender Fans unterbrach sie ihre Performance und holte kurzerhand ihr Styling-Team auf die Bühne, um Haare und Make-up auffrischen zu lassen. "Ich muss mich kurz auffrischen", erklärte Mariah dem Publikum laut Mirror.

Während einige Fans von der abrupten Unterbrechung möglicherweise überrascht waren, schien die Mehrheit genau diesen typischen Diva-Moment zu feiern. Laut Mirror sorgte die Sängerin mit dieser Aktion eher für Begeisterung als für Kritik. Mariahs Auftritt war ein Highlight der diesjährigen Brighton Pride, nachdem ihre ursprünglich für 2020 geplante Show pandemiebedingt abgesagt werden musste. Trotz der Styling-Unterbrechung war die Stimmung großartig, während die Pop-Diva Hits wie "Fantasy" und "Hero" trällerte und dabei vom Publikum lautstark unterstützt wurde.

Der Auftritt bei der Brighton Pride markiert einen musikalischen Neuanfang für die Künstlerin. Mariah kündigte kürzlich an, dass ihr 16. Studioalbum "Here For It All" am 26. September erscheinen wird. In einem kurzen Instagram-Post präsentierte sie kürzlich einen Ausschnitt des Titelsongs und erweckte so Vorfreude bei ihren Fans. Bereits im Juni hatte sie einen ersten Vorgeschmack mit der ersten Singleauskopplung "Type Dangerous" geliefert.

Getty Images Mariah Carey im Peacock Theater in Los Angeles

Getty Images Mariah Carey, Grammy-Gewinnerin

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

