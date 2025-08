Jana Ina und Giovanni Zarrella voll verliebt im Sommerurlaub

Jana Ina Zarrella (48) und Giovanni Zarrella (47) gelten seit ihrer Hochzeit im Jahr 2005 als das Traumpaar schlechthin. Auch nach 20 Jahren Ehe, zwei gemeinsamen Kindern und einigen Karrierhöhen und -tiefen, sind die beiden noch zwei richtige Turteltauben. Gerade genießen der Sänger und die Moderatorin ihren Sommer auf der italienischen Insel Sizilien – und das in vollen Zügen. Auf Instagram versorgen sie ihre Fans regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen. In Jana Inas aktueller Story findet sich auch ein Bild, auf dem die beiden vor dem Sonnenuntergang am Meer posieren. Giovanni gibt seiner Liebsten darauf einen Kuss auf die Wange, während sie in die Kamera strahlt. "Mein für-immer-Date", schreibt Jana Ina dazu.

Doch es ist nicht nur das Familienglück, das für die beiden stimmt. Karrieretechnisch läuft es ebenfalls hervorragend. Giovanni, der mit der "Giovanni Zarrella Show" zum Publikumsliebling wurde, hat 2022 den Deutschen Fernsehpreis für seine Moderationskünste erhalten. Im vergangenen Jahr saß der Musiker zudem in der Jury von "The Voice of Germany" und bewies, dass er nicht nur Charme, sondern auch Herz und Expertise für Talente mitbringt. Jana Ina begeistert hingegen als Moderatorin, Model und Reality-TV-Star, während sie mit ihrer positiven Art über die Jahre eine große Online-Community aufgebaut hat.

Privat sind die beiden ein unschlagbares Team. So nehmen sie sich trotz voller Terminkalender viel Zeit für ihre Familie und verbringen diese am liebsten gemeinsam mit ihrem Familienhund Cici, der sich inzwischen zum heimlichen Star auf Jana Inas Instagram-Kanal gemausert hat. Auch auf Events des Showbusiness zeigen sich die beiden regelmäßig und demonstrieren dabei eine Einheit, die bei ihren Fans bestens ankommt. Das Dream-Team ergänzt sich beruflich und privat anscheinend wie zwei Puzzleteile – ein Vorbild für viele ihrer Anhänger.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Stars

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella im August 2022