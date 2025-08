Jess Glynne kritisiert die Nutzung des Jet2Holiday-Sounds

Jess Glynne (35) ist empört über die Verwendung ihres Songs "Hold My Hand" in einem Social-Media-Post des Weißen Hauses. Der Beitrag zeigt gefesselte Einwanderer, die in ein Flugzeug steigen, begleitet von dem Nummer-1-Hit der britischen Pop-Künstlerin. Das Video wird zudem durch eine Werbung für die CBP-App ergänzt, mit der sich Migranten zur "freiwilligen Ausreise" anmelden können. Auf ihrem Instagram-Account verurteilte die britische Sängerin, die ihren Fans stets Einblicke in ihr Privatleben gibt, die Nutzung ihres Songs in diesem Kontext scharf. "Dieser Beitrag macht mich ehrlich gesagt krank", kritisierte sie in ihrer Story. In ihrer Musik gehe es "niemals um Spaltung oder Hass".

Der Song war durch eine Werbekampagne des Reiseanbieters Jet2holidays, die auf TikTok viral ging, wieder ins Rampenlicht gerückt. Der Beitrag des britischen Unternehmens, in dem "Hold My Hand" fröhlich jeden Urlauber begleitet, verbreitete sich schnell und wurde millionenfach genutzt. Nun hat die US-Regierung diesen sommerlichen und optimistischen Sound zweckentfremdet, was sowohl bei Fans als auch bei der Sängerin selbst für Aufregung sorgt. Viele Nutzer auf Social Media kritisierten den Einsatz des Songs durch das Weiße Haus, da sie ihn als unpassend und respektlos empfanden.

"Hold My Hand" stammt aus Jess Glynnes musikalischen Anfängen und steht für Themen wie Liebe, Kommunikation und Zusammenhalt. Die Sängerin hat in Interviews immer wieder betont, dass sie mit ihrer Musik Menschen zusammenbringen möchte. Ihr scharfer Kommentar zur Aktion des Weißen Hauses unterstreicht, dass sie keinerlei Toleranz für die Verbindung ihres Werkes mit negativen Botschaften hat. Jess, die für ihre aufrichtigen Texte geschätzt wird, zeigt damit öffentlich Haltung und verdeutlicht, wie wichtig ihr die ethische Nutzung ihrer Kunst ist. Privat genießt sie ihre Beziehung zur Sportjournalistin Alex Scott (40), die sie im Frühjahr 2024 öffentlich machte.

Getty Images Jess Glynne, Musikerin

Getty Images Jess Glynne, Musikerin

