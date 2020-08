Großes Wirrwarr um Miley Cyrus (27)' Sexleben! Vor über zehn Jahren war die Schauspielerin ihrem heutigen Ex-Mann Liam Hemsworth (30) erstmals begegnet: Am Set von "The Last Song" fand die Disney-Darstellerin mit süßen 16 Jahren in ihm ihre erste große Liebe. Ein Jahr nach ihrer offiziellen Trennung lässt Miley ihre Jugendliebe Revue passieren und plaudert aus, welche Lüge sie dem Filmstar, ihrem vermeintlich ersten Liebhaber, einst auftischte – und welches schlüpfrige Geheimnis sie bis heute für sich behalten hat.

Im Interview im Call Her Daddy-Podcast spricht die "Mother's Daughter"-Interpretin über ihre ersten sexuellen Erfahrungen: "Das erste Mal, dass ich mit jemandem etwas hatte, war mit einem Mädchen, besser gesagt mit zwei Mädchen", erzählt Miley. Im Alter von elf oder zwölf hätten ihre Freundinnen stets davon berichtet, wie weit sie mit Jungs gegangen seien. "Also habe ich die meisten meiner Freundinnen dazu gebracht, mit mir rumzumachen" – und dabei sei es bei Weitem nicht nur beim Knutschen geblieben.

Damit hängt auch die Lüge zusammen, die sie einst Liam erzählte: Sie wollte nicht zugeben, dass er ihr erster männlicher Liebhaber war! "Bis ich 16 wurde, war ich noch nie mit einem Kerl bis zum Äußersten gegangen. Ich habe gelogen und ihm erzählt, dass er nicht der Erste gewesen sei", klärt Miley heute auf.

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Mai 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei der Fashionshow von Tom Ford, Februrar 2020

Anzeige

Hättet ihr vermutet, dass Miley zunächst mit Mädchen sexuelle Erfahrungen gesammelt hat Das wundert mich irgendwie nicht... Ich bin schon etwas schockiert. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de